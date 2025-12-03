‘Kjolle’, de Pía León, es elegido el mejor restaurante del Perú y el segundo de toda Latinoamérica

La ceremonia de los premios Latin America's 50 Best Restaurants se celebró en la histórica ciudad de Antigua, de Guatemala y el restaurante bogotano El Chato se alzó con el máximo galardón de la región, sin embargo, Perú no se quedó atrás ya que el segundo puesto lo ocupó Kjolle (Lima, Perú), bajo la dirección de la chef Pía León.
Según los organizadores, Kjolle se centra en “exhibir la vibrante biodiversidad y gastronomía peruana, dando rienda suelta al instinto creativo de León”. Este emprendimiento no solo se consolidó como un éxito al ser nombrado Mejor Restaurante del Perú 2025, sino que también se hizo merecedor del Premio al Arte de la Hospitalidad 2025.
La tercera posición fue para Don Julio (Buenos Aires, Argentina), galardonado con el máximo premio en el pasado, un negocio familiar y homenaje a los sabores y terruños argentinos, enfocado en la agricultura regenerativa.
Luego, en la cuarta posición se ubicó Mérito (Lima, Perú), en la quinta se encuentra Celele (Cartagena, Colombia).
Restaurantes peruanos en los Latin America's 50 Best Restaurants
Conoce los restaurantes peruanos que conquistaron la ceremonia y están dentro de los 50 mejores en América Latina:
- Puesto 2: Kjolle
- Puesto 4: Mérito
- Puesto 9: Cosme
- Puesto 11: Mayta
- Puesto 26: La Mar
- Puesto 33: Rafael
- Puesto 44: Osso
- Puesto 49: Mil
Lista completa de los Latin America’s 50 Best Restaurants
- El Chato – Bogotá (Colombia)
- Kjolle – Lima (Perú)
- Don Julio – Buenos Aires (Argentina)
- Mérito – Lima (Perú)
- Celele – Cartagena (Colombia)
- Boragó – Santiago (Chile)
- Quintonil – Ciudad de México (México)
- Tuju – São Paulo (Brasil)
- Cosme – Lima (Perú)
- Nuema – Quito (Ecuador)
- Mayta – Lima (Perú)
- Nelita – São Paulo (Brasil)
- Lasai – Rio de Janeiro (Brasil)
- Casa Las Cujas – Santiago (Chile)
- Alcalde – Guadalajara (México)
- Villa Torél – Ensenada (México)
- Fauna – Valle de Guadalupe (México)
- Maito – Ciudad de Panamá (Panamá)
- Sublime – Ciudad de Guatemala (Guatemala)
- Evvai – São Paulo (Brasil)
- Niño Gordo – Buenos Aires (Argentina)
- Arca – Tulum (México)
- Leo – Bogotá (Colombia)
- El Preferido de Palermo – Buenos Aires (Argentina)
- A Casa do Porco – São Paulo (Brasil)
- La Mar – Lima (Perú)
- El Mercado – Buenos Aires (Argentina)
- Yum Cha – Santiago (Chile)
- Cordero – Caracas (Venezuela)
- Máximo – Ciudad de México (México)
- Demo Magnolia – Santiago (Chile)
- Huniik – Mérida (México)
- Rafael – Lima (Perú)
- Afluente – Bogotá (Colombia)
- Aramburu – Buenos Aires (Argentina)
- Trescha – Buenos Aires (Argentina)
- Diacá – Ciudad de Guatemala (Guatemala)
- Oteque – Rio de Janeiro (Brasil)
- Rosetta – Ciudad de México (México)
- Crizia – Buenos Aires (Argentina)
- Humo Negro – Bogotá (Colombia)
- Mercado 24 – Ciudad de Guatemala (Guatemala)
- Sikwa – San José (Costa Rica)
- Osso – Lima (Perú)
- Karai by Mitsuharu – Santiago (Chile)
- Manuel – Barranquilla (Colombia)
- Cantina del Tigre – Ciudad de Panamá (Panamá)
- Arami – La Paz (Bolivia)
- Mil – Moray (Perú)
- Julia – Buenos Aires (Argentina)