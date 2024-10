“Pensé que podría morir”: Jeff Bridges recuerda su intensa lucha contra el cáncer

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los problemas de salud no impidieron que Jeff Bridges, de 74 años, entregara una poderosa actuación en The Old Man, donde interpreta a Dan Chase, un exagente de la CIA. En una reciente entrevista con People, el actor recordó los obstáculos que enfrentó durante la producción del drama de FX, especialmente en los momentos más difíciles de su lucha contra el cáncer.

En 2020, Bridges fue diagnosticado con linfoma no Hodgkin tras descubrir un tumor de 23 por 30 centímetros en el estómago. Esto ocurrió poco después de regresar de un viaje a Montana junto a su esposa, Susan Geston, y luego de filmar intensas escenas para la primera temporada de la serie. “No lo sabía en ese momento, pero tenía este enorme tumor en el estómago mientras recibía golpes y puñetazos”, recuerda Bridges.

Durante la pausa en la filmación debido a la pandemia de la COVID-19, el actor comenzó su tratamiento de quimioterapia, solo para enfrentar otro desafío: contrajo COVID, complicando aún más su estado de salud. En sus momentos más críticos, se cuestionó si volvería a actuar o si incluso sobreviviría. “Cuando estaba enfermo, pensé que no solo no volvería a The Old Man, sino que podría morir. Así de grave fue”, confiesa.

Jeff Bridges, tras superar un linfoma no Hodgkin y una grave complicación por COVID, logró regresar a su papel en 'The Old Man'.Fuente: FX

Encontrando fuerzas en la rendición

El proceso de recuperación fue arduo. Jeff Bridges cuenta que incluso su médico le dijo: "Tienes que luchar, Jeff. No estás luchando". Sin embargo, el actor explica que no se identificaba con esa idea de lucha; en cambio, se encontraba en un estado de rendición. “Estaba en modo de rendición, pensando, ‘Todo el mundo muere. Quizá este sea mi momento’. De esa rendición surgió un amor intenso que, quizá, fue lo que me ayudó a sobrevivir”.

Gracias a tratamientos médicos y a una intensa terapia física, Bridges se recuperó gradualmente, logrando incluso llevar a su hija Hayley al altar. “No sabía cómo podría hacerlo, , pero dije: ‘Bueno, entrenemos. Pongámoslo como nuestra meta’”, cuenta. No solo cumplió con el objetivo, sino que también bailó con ella en su boda. “Luego corría a mi mesa y me ponía el oxígeno”, añade.

¿Cómo se encuentra la salud de Jeff Bridges?

Al iniciar las grabaciones de la segunda temporada, el tumor de Jeff Bridges se había reducido al tamaño de una canica. Hoy en día, su oncólogo le asegura que su salud está en buen estado. Reflexionando sobre esta experiencia, Bridges señala que esta lucha le intensificó la importancia de “amar”.

"Todas tus estrategias para la vida, cómo trabajas... todo eso se intensifica", explica. "Y el amor, esa es la palabra que me viene a la mente. Ver cuánto amo a mi familia, a mis amigos y a las enfermeras y médicos que me cuidaban, y cuánto amor recibí. Así que básicamente exacerbó el amor".

Durante la pausa en la producción, el actor enfrentó un tratamiento de quimioterapia y una ardua terapia física.Fuente: FX

