Jenna Ortega se opone a una versión femenina de 'James Bond' y 'El joven manos de tijeras'

Previo al estreno de Beetlejuice 2 en todos los cines, la actriz Jenna Ortega estuvo en una serie de entrevistas donde contó detalles de su papel y cómo fue trabajar con Tim Burton. Sin embargo, se presentó en MTV donde respondió preguntas relacionadas a la película, pero surgió un tema interesante: fue cuestionada por una versión femenina de El joven manos de tijera.

"¿Sabes lo que diría sobre eso específicamente?", dijo. "Me encanta que haya muchos más personajes femeninos protagonistas hoy. Creo que eso es muy especial. Pero deberíamos tener los nuestros. No me gusta cuando es un spin-off", mencionó.

"No quiero parecerme a Jamie Bond", continuó. "Quiero ver a otra mujer increíble, algo así. Definitivamente, déjalo como está. Además, la belleza de algo como Edward Manos de Tijeras es el misterio. Creo que es muy delicado", sostuvo Jenna Ortega.

La actriz concluyó su opinión afirmando que está de acuerdo con que no se haga una secuela de El joven manos de tijera, ya que "la belleza de algo como Edward reside en su misterio y sensibilidad". Comparó la situación con Beetlejuice, cuya segunda parte considera lógica, dado que el personaje, al no estar vinculado a un tiempo específico, puede trasladarse a diferentes épocas y adaptarse a una antología.

Jenna Ortega y su papel en Beetlejuice Beetlejuice

La segunda entrega de Beetlejuice fue una de las más esperadas, ya que no solo cuenta con Michael Keaton y Catherine O'Hara en sus icónicos personajes, también con Mónica Bellucci, Willem Dafoe, Justin Theroux y Jenna Ortega. La joven actriz le da vida a Astrid Deetz, hija del personaje de Winona Ryder, por lo que dio algunos detalles de cómo será su papel.

"Es rara, pero de una forma diferente y no de la manera que se podría suponer, diría yo. La relación entre Lydia y Astrid, mi personaje, es muy importante. Y también es muy raro, porque hay que ponerse al día e intentar reconstruir lo que ha ocurrido en la vida de Lydia, lo cual es interesante, creo, para cualquiera que ame al personaje y esté ansioso por volver a verla", dijo en conversación con Vanity Fair.

Además, Jenna Ortega contó por qué decidió tomar el papel en Beetlejuice 2: "Creo que la primera vez que la vi fue en casa de un amigo, y el resto del tiempo la veía siempre que la ponían en la tele en Halloween. Antes de ver la película, ya sabía quién era Beetlejuice. Sabía quién era Lydia. Reconocía los disfraces, porque estaban por todas partes".

