"Es despreciable": Jenna Ortega eliminó su cuenta de X tras encontrar imágenes explícitas suyas creadas por IA

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La actriz Jenna Ortega ganó más visibilidad por interpretar a Merlina en la serie inspirada en el personaje de Los Locos Addams. Si bien este fue el pico del éxito de su carrera, sus inicios en la industria es desde pequeña, pero no todo fue color de rosa en este recorrido.

En una reciente entrevista, la protagonista de Beetlejuice Beetlejuice contó que ha tenido malas experiencias ya que se ha enfrentado a comentarios inapropiados para su edad sobre la sexualización de su imagen.

"Odio la Inteligencia artificial. Es una herramienta que puede usarse para cosas increíbles. Creo que el otro día vi algo sobre la posibilidad de detectar un cáncer de mama cuatro años de su crecimiento. Eso es brillante. Mantengámonos ahí. ¿Y si me gustó tener 14 años y hacerme una cuenta en Twitter (ahora X) para que me manden contenido adulterado y pornográfico de mí siendo una niña? No, eso es terrorífico. Es despreciable, está mal", dijo a The New York Times.

Jenna Ortega comentó que un hombre le envió una foto de sus genitales en un mensaje en la red social por lo que decidió eliminar su cuenta: "Ese fue el comienzo de todo lo que vino después. Yo tenía esa cuenta, pero terminé borrándola hace dos o tres años, porque con el flujo de todo lo que significó la serie, aparecieron todas estas imágenes y fotos absurdas, y yo estaba en un estado de tanta confusión que simplemente la borré".

A pesar de que le gustaba estar en contacto con sus seguidores, la actriz decidió hacerle frente a esta situación y terminpor por dar un paso al costado. Actualmente, solo tiene su cuenta verificada de Instagram. "Era muy desagradable, y me hizo sentir muy mal, muy incómoda. Y por eso borré la cuenta. Un día me desperté y pensé que no necesitaba más eso", finalizó.



Jenna Ortega y su papel en Beetlejuice Beetlejuice

La segunda entrega de Beetlejuice es una de las más esperadas, ya que no solo contará con Michael Keaton y Catherine O'Hara en sus icónicos personajes, también con Mónica Bellucci, Willem Dafoe, Justin Theroux y Jenna Ortega. La joven actriz le dará vida a Astrid Deetz, hija del personaje de Winona Ryder, por lo que dio algunos detalles de cómo será su papel.

"Es rara, pero de una forma diferente y no de la manera que se podría suponer, diría yo. La relación entre Lydia y Astrid, mi personaje, es muy importante. Y también es muy raro, porque hay que ponerse al día e intentar reconstruir lo que ha ocurrido en la vida de Lydia, lo cual es interesante, creo, para cualquiera que ame al personaje y esté ansioso por volver a verla", dijo en conversación con Vanity Fair.

Además, Jenna Ortega contó por qué decidió tomar el papel en Beetlejuice 2: "Creo que la primera vez que la vi fue en casa de un amigo, y el resto del tiempo la veía siempre que la ponían en la tele en Halloween. Antes de ver la película, ya sabía quién era Beetlejuice. Sabía quién era Lydia. Reconocía los disfraces, porque estaban por todas partes".

¿Cuándo se estrena Beetlejuice 2?

Después de una tragedia familiar, la familia Deetz regresa a su hogar en Winter River. Aún atormentada por Beetlejuice, la vida de Lydia da un vuelco cuando su hija, Astrid, descubre el misterioso modelo de la ciudad en el ático y accidentalmente abre el portal al más allá.

La secuela de Beetlejuice, protagonizada por Michael Keaton, Winona Ryder y Jenna Ortega, y dirigida por Tim Burton, llegará a los cines de Latinoamérica el 5 de septiembre de 2024. En Estados Unidos y Canadá el estreno será al día siguiente. La película estará disponible en formato IMAX.

Podcast recomendado La actriz y cantante Karol Sevilla "Soy Luna" visitó la cabina de RPP Noticias y contó que formará parte del circo de "La Chola Chabuca" además, reveló que en un momento de su carrera, la fama y las presiones le originaron una depresión. Amanda Portales anuncia gira a los Estados Unidos, Zelma Galvez presenta el circo Perejil en el distrito limeño del Rímac y conversamos con Andrea Luna, protagonista de la película "Atrapado en mi mente". Leer más En escena | programa Actriz y cantante, Karol Sevilla Soy Luna revela los duros momentos de su carrera