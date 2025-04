"Aún se preocupa por ella": Alex Rodríguez está "en contacto" con Jennifer Lopez tras su divorcio

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tras su divorcio de Ben Affleck, Alex Rodríguez ha retomado el contacto con su expareja Jennifer Lopez. Según RadarOnline.com, el exbeisbolista de origen dominicano se comunicó con la cantante y actriz ahora que está soltera nuevamente. "Alex aún se preocupa por ella", reveló una fuente cercana.

JLo, de 55 años, terminó su relación con el exdeportista en 2021 tras cuatro años juntos, poniendo fin a su compromiso. Ahora, tras su separación con el oscarizado actor, de 52 años, Rodríguez la ha apoyado emocionalmente, a pesar de que mantiene una relación con Jaclyn Cordeiro.

"Las rupturas nunca son fáciles, especialmente cuando se está bajo los reflectores, y Alex Rodríguez solo quería asegurarse de que Jennifer estuviera bien", añadió la fuente. Además, señaló que Affleck habría sentido celos del acercamiento entre su ex y el exjugador. "Ben temía que aún quedaran sentimientos sin resolver entre ellos", aseguró.

¿Rodríguez sigue enamorado de Lopez? De acuerdo con la fuente, no hay posibilidad de reconciliación, pero ambos han retomado la comunicación. Mientras tanto, JLo estaría incómoda tras la viralización de un video en el que se ve a Affleck disfrutando de un momento con su exesposa, Jennifer Garner, madre de sus hijos.

Sin embargo, se reveló que Jennifer Garner sigue feliz al lado de su novio John Miller, de 47 años.

Jennifer Lopez reveló que ella y el exbeisbolista realizaron terapia de pareja para fortalecer su relación, pero no funcionó.

JLo revela por qué se separó de Alex Rodríguez

Jennifer Lopez y Alex Rodríguez dieron fin a su relación de cuatro años y dos años de compromiso, luego de que la prensa estadounidense especulara un posible que el beisbolista sostuvo un romance con una maquillista. Tres meses después, la reconocida cantante fue captada en su acercamiento a Ben Affleck, un romance de su pasado.

la multipremiada JLo se ha sincerado por primera vez sobre su vida amorosa y los motivos que provocaran la separación del ex beisbolista estadounidense de ascendencia dominicana. Las declaraciones fueron exclusivas para “The Ebro Show”, un programa de Apple Music presentado por Ebro Darben.

“Fue un momento para mí y nadie más, era yo dándome cuenta de que era buena por mí misma y que la felicidad empezaba en mí. Y una vez que me di cuenta de eso, pasaron cosas”, inició explicando las razones detrás de su decisión personal, aunque nunca mencionó el nombre de Alex Rodríguez en toda la entrevista.

“Las cosas pasan de un modo que no te esperas, jamás, que ocurran”, admitió. “Una vez que estás bien, llegas al punto en el que dices: ‘Esto no es bueno para mí' o ‘Esto no me va bien’ o ‘Tengo que hacer algunos cambios’ y también ‘Esto no va de nadie más, solamente de mí'. Una vez que haces eso, las cosas empiezan a colocarse en su sitio”.

Jennifer Lopez y Alex Rodríguez se comprometieron en abril de 2020, pero dos años después, terminaron su romance.

Las parejas de JLo y Alex Rodríguez

JLo ha estado casada cuatro veces: con Ojani Noa, el bailarín Cris Judd y el cantante Marc Anthony, con quien tuvo mellizos hace 13 años. También mantuvo una relación con el actor y productor Ben Affleck, con quien se casó en 2022.

Alex Rodríguez se retiró de la Liga Mayor de Beísbol en 2016 tras una larga carrera, fundamentalmente con los New York Yankees. Ganó el título de la Serie Mundial con los Yankees y fue un All-Star 14 veces.

Sus logros se vieron opacados por su admisión de que había usado drogas para mejorar su rendimiento. Actualmente se desempeña como analista de béisbol. Él estuvo casado con Cynthia Scurtis, con quien tuvo dos hijas.