Tras salir de rehabilitación, Ben Affleck regresa al trabajo con la cinta "Triple Frontier" con la que debuta en Netflix. | Fuente: Netflix

Ha sido uno de los consentidos de Hollywood por casi dos décadas, pero eso no lo ha alejado de las crisis. La vida de Ben Affleck ─el chico de Boston, ex Batman y ganador del Oscar─ dio un giro cuando, el año pasado, ingresó a rehabilitación por alcoholismo. “Es parte de mi vida”, ha reconocido con honestidad.



Tras separarse del proyecto de “The Batman” y enfrentar su adicción, el actor y productor se encuentra promocionando la cinta “Triple Frontier” que marca su debut en Netflix. Ante cámaras, interpreta a un ex operativo de las fuerzas especiales de EE.UU. que, tras años de servir a su país, decide hacer algo para él mismo. Junto con otros compañeros ─una hermandad conformada por Pedro Pascal, Oscar Isaac, Charlie Hunnam y Garrett Hedlund─ viaja a Latinoamérica para atracar a un poderoso narco y dividirse su fortuna de US$ 75 millones.



"Triple Frontier" es una película inusual de robos protagonizada por Affleck, Pedro Pascal, Oscar Isaac, Charlie Hunnam y Garrett Hedlund. | Fuente: Netflix

Al actor de "Perdida" y "Argo" le gustó que a su personaje le sucedan cosas inesperadas o que "no estás acostumbrado a ver en películas convencionales". "La voluntad de JC [Chandor, el director] de retar a la audiencia y su deseo de sorprenderla, me pareció que daría una muy buena historia para contar", dice Ben Affleck en una conferencia telefónica en la que participó RPP Noticias.

“Estoy realmente orgulloso de esta cinta ["Triple Frontier"] y estoy contento de haberla hecho”, continúa. “Sigo adelante, seleccionando proyectos en base a lo que me interesa y rete”, indica. Esto se traduce en otra colaboración con Netflix en el filme “The Last Thing He Wanted” que se estrenará en unos meses.

Como productor, él y su mejor amigo Matt Damon están a cargo de la productora Pearl Street Films que coprodujo la última entrega de “Jason Bourne” y estuvo detrás de “Manchester by the Sea” que protagonizó su hermano Casey. Hace unos años, predijo el auge de las plataformas streaming. Ben Affleck recalca su gusto por Netflix ─se considera un fan de su programación─ y su importancia como jugador en la industria cinematográfica.

"Mi opinión sobre ellos se ha elevado porque continúan realizando contenido interesante e inusual y eso es muy bueno [...] Se ha pensado que este negocio ha estado amenazado muchas veces en el pasado [...] pero eso no ha sucedido, las películas han sobrevivido. No puedo decir exactamente cómo se verán en el futuro, pero claramente Netflix es un jugador importante. En los últimos años han hecho películas muy buenas y creo que eso es lo más importante", recalca el protagonista de “Triple Frontier”.

ESTRENO

"Triple Frontier" se estrenará el miércoles 13 por Netflix.