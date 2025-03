Ben Affleck sobre su divorcio de Jennifer Lopez: "Existe la tendencia de ver las rupturas y querer identificar sus causas"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Rompe su silencio. Ben Affleck habló acerca de su reciente divorcio de Jennifer Lopez en una entrevista para la revista GQ. En la conversación, el actor hizo frente a los rumores que circularon al respecto y explicó por qué decidió participar en el documental sobre su matrimonio, The Greatest Love Story Never Told.

El ganador de dos premios Oscar empezó elogiando a Lopez por su habilidad para manejar la fama, algo que él mismo considera más difícil debido a su temperamento más reservado. "Como sucede en las relaciones, no siempre se tiene la misma actitud hacia estas cosas", explicó.

En el contexto del documental, Affleck recordó haber dicho: "No te casas con un capitán de barco y luego dices: 'Bueno, no me gusta salir al agua'. Tienes que aceptar lo que sabías antes de entrar en cualquier relación".



"Creo que es importante decir que eso no fue la causa de una gran fractura. No es como que puedas ver ese documental y decir: 'Oh, ahora entiendo los problemas que tenían estos dos'", agregó.

La verdad detrás de su ruptura con Jennifer Lopez

Ben Affleck aclaró que su divorcio no se vio afectado por escándalos ni dramas. "No hay una telenovela, ni intriga. Es simplemente la historia de dos personas tratando de entender sus vidas y relaciones, como todos lo hacemos normalmente", aseguró.

También dijo que siente un gran respeto por Lopez y comprende el interés público en su relación. Sin embargo, afirmó que la verdad detrás de su separación es mucho más cotidiana de lo que muchos podrían imaginar.

"Existe la tendencia de ver las rupturas y querer identificar causas específicas o algo así. Pero, sinceramente... la verdad es mucho más cotidiana de lo que la gente podría creer o encontrar interesante", continuó Affleck.



Sobre su separación, agregó: "La verdad es que cuando alguien te pregunta: 'Oye, ¿qué pasó?', no hay una respuesta como: 'Esto fue lo que pasó'".

¿Qué dijo Jennifer Lopez sobre su divorcio?

Jennifer Lopez abordó su separación en una entrevista con la revista Interview en octubre de 2024. La cantante aseguró que no se arrepiente de su historia con Affleck, aunque admitió que el proceso fue difícil. "Eso no significa que no me afectó por completo. Casi lo hizo. Pero ahora, del otro lado de todo esto, pienso: 'Eso era exactamente lo que necesitaba'", reveló.

Affleck y Lopez habían retomado su romance en 2021, después de haberse comprometido en 2002 y separado en 2003. En 2022, contrajeron matrimonio en dos ceremonias, una en Las Vegas y otra en Georgia. Sin embargo, en agosto de 2024, Lopez presentó la solicitud de divorcio, la cual se oficializó en enero de 2025.