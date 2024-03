Jennifer Lopez recuerda que Ben Affleck terminó su relación tres días antes de su boda en el 2003

Jennifer Lopez y Ben Affleck contarán detalles de su romance en el documental de la cantante The Greatest Love Story Never Told, que esta disponible en Amazon Prime Video. En el clip, recuerdan cómo fue su relación en 2003 y qué pasó en esa época que no se llegaron a casar después de haber terminado su romance tres días antes de la boda.

"Creo que estuve muy enfadada contigo durante mucho tiempo, pero ese corazón roto nos puso a los dos en un camino para descubrirnos y ser mejores personas", confesó la intérprete ante las cámaras. En el 2000, JLo y Ben eran la pareja del momento y todo comenzó cuando coincidieron en el set de Gigli (2002). Su amor fue público al igual que su compromiso, pero nunca llegaron al altar.

"Te he perdonado hasta el final. Creo que necesito perdonarme por algunas cosas", agregó Jennifer Lopez. Finalmente, se separaron en 2004 y, según la cantante, "fue uno de los momentos más tristes de mi vida" y reveló que no solo perdió a una perdió a su prometido, también a su mejor amigo.

Jennifer Lopez y su primer aniversario con Ben Affleck

En las fotografías difundidas en Instagram, se ve a Jennifer Lopez muy sonriente luciendo un vestido de novia con un velo y abrazada de Ben Affleck quien usa un esmoquin blanco con una corbata de lazo negra.

En la publicación, que ya cuenta con más de 3 millones de reacciones, se lee un breve poema de JLo dedicado a su cónyuge por motivo de su aniversario de bodas religiosa. “Hoy hace un año”, titula la también actriz norteamericana en su mensaje a Ben Affleck.

“Querido Ben, sentada aquí sola, mirando mi anillo, me siento abrumada. Me hace cantar. Cómo terminamos aquí sin un rebobinado. Oh, Dios mío. Esta es mi vida. Jennifer”, escribió la intérprete de películas como Maid in Manhattan, Selena, Cercana obsesión, Nunca más, Estafadoras de Wall Street, entre otros.

Cabe resaltar que Jennifer Lopez y Ben Affleck contrajeron matrimonio en una boda secreta en Las Vegas antes de la ceremonia celebrada en agosto en la mansión de 33 hectáreas del actor.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis