Jennifer Lopez lanzó nuevo disco con temas inspirados en su reconciliación con Ben Affleck

Jennifer Lopez vuelve a la escena musical después de una década de ausencia. Su nuevo disco, titulado This is Me... Now, se presenta como una continuación de su álbum casi homónimo This Is Me... Then. Este regreso a los estudios de grabación fue motivado por la nueva etapa sentimental que atraviesa con el actor Ben Affleck, a quien llamó el amor de su vida.

En una entrevista con EFE, la estrella neoyorquina de ascendencia puertorriqueña narró cómo este reencuentro inspiró su nueva producción musical.

"Escribí el álbum This Is Me... Then en un tiempo, hace 20 años, cuando me enamoré del amor de mi vida en ese momento y terminamos rompiendo. Pero 20 años más tarde nos reencontramos y me sentí muy inspirada para volver y escribir de nuevo sobre la experiencia de tener una segunda oportunidad con este tipo de amor", afirma la cantante.

El álbum This is Me... Now, que será lanzado este viernes junto con una película escrita y protagonizada por la propia Lopez, promete ser su proyecto más personal hasta la fecha.

"La idea de This is Me... Now es la de aceptarse a uno mismo, aceptar quién eres ahora. A veces miramos hacia atrás y decimos 'podría haber hecho mejor esto, podría haber hecho mejor aquello'. Pero en ese momento quizás estabas haciéndolo lo mejor que podías con lo que sabías", reflexiona.

El proyecto más personal de Jennifer Lopez

Con el sencillo Can't Get Enough como carta de presentación, el álbum también es una oportunidad para esta superestrella de contar su historia en sus propios términos, sin el filtro de los tabloides y los 'paparazzi', aunque cuando se puso a componer no lo hizo con la idea de hacer grandes revelaciones.

"Mi intención era compartir lo que he aprendido. Compartir una historia que creo que vale la pena, que tiene algo que decir y espero que entretenga a la gente, que inspire a la gente y reconforte", comenta.

"He compartido y desnudado una parte de mi alma y he mostrado una parte de mí que nunca había mostrado antes con la intención de dejar que la gente conozca los diferentes tipos de crecimiento que se necesitan para entender el amor", asegura.

