Mark Ruffalo y Jennifer Garner recrearon famosa escena de 'Si yo tuviera 30' en la que ambos bailan 'Thriller' [VIDEO]

El actor Mark Ruffalo fue honrado con una estrella en el Paseo de la Fama del Hollywood. La ceremonia contó con la presencia de familiares y amigos del coprotagonista de Poor Things; sin embargo, fue la actriz Jennifer Garner quien cautivó a la audiencia con un emotivo discurso, resaltando la amistad que une al intérprete.

El ambiente se vio realzado cuando, al subir al podio, Garner y Ruffalo compartieron risas y complicidad, incluso se animaron a recrear una parte de la icónica coreografía de Thriller de Michael Jackson, evocando así memorables escenas de su trabajo conjunto en la película Si yo tuviera 30, una comedia romántica que se estrenó en 2004.

"Me pregunto si intentó abandonar sus películas como lo hizo con las nuestras después del primer ensayo del baile de Thriller, donde Mark pasó de estar un poco sorprendido de que tuviéramos que hacer esto a estar inquieto, a estar en un silencio sepulcral... Qué suerte tenemos de haber aparecido en una película en la que los niños todavía se disfrazan para Halloween", dijo Garner en su discurso.

Garner elogió el trabajo de Ruffalo en Poor Things

Luego pasó a enumerar varias de las actrices que compartieron protagónicos en la pantalla grande con Mark Ruffalo: “Me pregunto si mis colegas Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow, Keira Knightley... Me pregunto si estarían de acuerdo en que Mark le debe este éxito en las comedias románticas a su cabello desaliñado y su linda camisa suelta, las cuales se convirtieron en la norma para los chicos lindos en todas partes durante los 20 años que siguieron... Trabajar contigo, Mark, es amarte, no me importa lo que digan", resaltó la exesposa de Ben Affleck.

Finalizando su discurso, Jennifer Garner elogió el trabajo de Ruffalo en Poor Things, que le valió una nominación al Oscar 2024 en la categoría mejor actor de reparto, además, celebró la admiración que sus colegas sienten hacia él, subrayando que su verdadero éxito radica en el apoyo de quienes lo rodean.

"Tu trabajo en Poor Things merece todos los premios, todos. Pero el verdadero éxito está en lo emocionados y encantados que están tus colegas de tener la oportunidad de animarte y celebrarte", finalizó.

Mensaje a los jóvenes

Mark Ruffalo aprovechó el reconocimiento en el Paseo de la Fama del Hollywood para enviar un mensaje a los jóvenes que se quieren dedicar a la actuación: "Todo lo que es difícil en la vida merece la pena de alguna manera, lo consigas o no", expresó.

Durante la ceremonia, Ruffalo ofreció su estrella a todos los que lo han acompañado durante su carrera, incluyendo a los fans: "Básicamente ustedes son los que nos pagan por hacer esto", mencionó.

Antes de comenzar con su discurso de agradecimiento, personalidades como el actor Timothy Mcneil y el director David Fincher, aplaudieron su talento y calidad humana con emotivas palabras.

Mark Ruffalo y Jennifer Garner recrearon recientemente su icónica escena "Thriller" de Michael Jackson de la película "13 going on 30" (Si tuviera 30). ❤️



Mark Ruffalo recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el jueves 8 de febrero de 2024

pic.twitter.com/Wp4fgENhus — Sebastián Martínez 🌙 (@sebasmjjj) February 9, 2024

