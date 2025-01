"Déjame en paz": Ben Affleck enfrenta a paparazzi por intentar grabar a su hijo menor [VIDEO]

El actor y productor volvió a su hogar en Los Ángeles tras los incendios, pero la calma duró poco. Enfrentó un tenso momento con un paparazzi que intentaba grabar a su hijo menor durante un paseo familiar.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Evidentemente molesto, Ben Affleck protagonizó un tenso incidente con un paparazzi que intentaba fotografiar a su hijo menor, Sam, de 12 años, mientras salían a pasear a su perro en el vecindario de Brentwood, Los Ángeles.

► Ben Affleck luce devastado al regresar a su casa en medio de los incendios en Los Ángeles

En el video que se viralizó rápidamente en redes sociales, el actor es captado corriendo hacia el fotógrafo mientras le grita: "Déjame en paz. Estoy con mi hijo. Para". A pesar de que el paparazzi intentó calmar la situación pidiéndole que se relajara, Affleck respondió contundente: "No. Tú relájate. No me dejas entrar a mi casa. Detente... Solo vete".

Ben y Sam habían salido de su hogar acompañados de un pastor alemán negro, una reciente incorporación a la familia. Affleck, de 52 años, vestía pantalones oscuros, camisa, cárdigan y una chaqueta, mientras que Sam lucía un atuendo más relajado con pantalones de pijama y una polera oversize.

Ben Affleck regresa a casa tras los incendios en Los Ángeles

El altercado ocurrió poco después de que Ben Affleck regresara a su casa tras los devastadores incendios forestales que han afectado al sur de California. Aunque su propiedad en Brentwood no sufrió daños, el vecindario enfrentó una mayor actividad policial y la amenaza constante de las llamas.

Este no es el primer momento familiar en el que Affleck es captado por las cámaras. Recientemente, el actor fue visto en una salida casual con su hijo del medio, Fin, de 16 años. Junto con Sam y Violet, de 18 años, Fin es uno de los tres hijos que el actor y productor comparte con su exesposa, Jennifer Garner.

Ben Affleck EXPLOTA OTRA VEZ con paparazzi por grabarlo mientras paseaba con su hijo#BenAffleck protagonizó un nuevo incidente con un paparazzi. El actor se molestó al ser fotografiado a las afueras de su casa mientras paseaba con su hijo y su perro de seguridad.#LaVibra pic.twitter.com/BbHfgwjHQ3 — La Vibra (@LaVibraUS) January 21, 2025

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis