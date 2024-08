Jennifer Lopez y Ben Affleck se divorcian: cronología de una historia de amor con más de dos décadas de titulares

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jennifer Lopez y Ben Affleck han decidido seguir caminos separados. El pasado martes se confirmó lo que se venía especulando desde hace meses: el romance entre la cantante y el actor llegó a su fin después de dos años de matrimonio. Lopez presentó personalmente la solicitud de divorcio en la Corte Superior de Los Ángeles, marcando así el final de su relación.



Según los documentos a los que ha tenido acceso People, la separación se debe a "diferencias irreconciliables". El mismo medio informa que Jennifer ha solicitado recuperar su nombre legal de soltera, Jennifer Lynn Lopez. En el momento de la solicitud, aún no se había alcanzado un acuerdo sobre la división de los bienes compartidos con Affleck.

Jennifer Lopez y Ben Affleck vendieron su casa en Los Ángeles un año después de comprarla.Fuente: AFP

¿Cómo empezó la historia de Jennifer Lopez y Ben Affleck?

Aunque Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron en 2022, su historia juntos comenzó hace más de 20 años durante la filmación de la comedia romántica Gigli en 2001. Aunque el filme fue un fracaso en taquilla y se llevó seis de los nueve premios Razzie a los que estaba nominada, marcó el inicio de una amistad fuera del set.



Al año siguiente, comenzaron a surgir rumores sobre una posible relación amorosa. Mientras Jennifer se separaba de su segundo esposo, Cris Judd, Affleck la elogiaba como actriz: “Solo desearía tener la suerte de estar en todas tus películas", según reportaron medios internacionales. En agosto de 2002, la pareja empezó a salir públicamente y se comprometió en noviembre. Su relación fue inmortalizada en el videoclip de la canción Jenny From the Block, donde ambos disfrutaban de su amor en un lujoso barco.



En marzo de 2023, Jennifer y Ben acapararon la atención en la alfombra roja de los Premios Oscar. En agosto de ese año, asistieron juntos al estreno de Gigli en cines. Sin embargo, cuando todo parecía que marchaba bien, en septiembre, poco antes de su boda, anunciaron que posponían la fecha debido a la excesiva atención mediática, aunque CNN reportó que en realidad estaban "tomándose un descanso". En enero de 2024, la pareja anunció el fin de su compromiso.

¿Por qué se separaron Jennifer Lopez y Ben Affleck la primera vez?

En marzo de 2004, Jennifer Lopez y Ben Affleck estrenaron su segunda película juntos, Jersey Girl, la cual, al igual que su anterior proyecto, no fue bien recibida por la crítica ni el público. En junio de ese mismo año, Jennifer sorprendió a todos al casarse con su viejo amigo Marc Anthony, con quien luego tuvo a los gemelos Emme y Max.



Años después, en su libro True Love (2014), Jennifer confesó: "Marc volvió a mi vida tres días después de que yo debería haber estado en el altar". También reveló que su ruptura con Affleck fue su primer "desamor de verdad". Su matrimonio con el cantante se convirtió en el más largo de su vida hasta ese momento, durando diez años.



Por su parte, en junio de 2005, Ben Affleck también siguió adelante y se casó con la actriz Jennifer Garner, con quien tuvo tres hijos: Violet, Seraphina y Samuel. Poco después, se conoció que Lopez y Marc Anthony habían decidido poner fin a su relación, y en abril de 2012, Marc solicitó oficialmente el divorcio. En 2015, Garner y Affleck anunciaron su separación, aunque no fue hasta febrero de 2017 que finalizaron su divorcio.

Jennifer Lopez entregó en persona la solicitud de divorcio de Ben Affleck.Fuente: AFP

¿Cuándo volvieron a salir Jennifer Lopez y Ben Affleck?

En marzo de 2019, Jennifer Lopez se comprometió con el exjugador de béisbol Alex Rodríguez, después de dos años de relación. Sin embargo, en abril de 2021, la pareja anunció su separación a través de un comunicado que decía: "Nos dimos cuenta de que estamos mejor como amigos y esperamos seguir siéndolo".



En julio de 2021, tras intensos rumores de un reencuentro, Jennifer y Ben confirmaron que habían retomado su relación, compartiendo la noticia en redes sociales. En septiembre, hicieron su primera aparición pública juntos en la alfombra roja del estreno de la película The Last Duel en el Festival de Venecia, causando revuelo entre los paparazzi.



En febrero de 2022, Jennifer expresó en una entrevista con People que se sentía "afortunada, feliz y orgullosa" de estar nuevamente con Ben. En abril, la pareja se comprometió por segunda vez y en julio se casaron en una capilla de Las Vegas, acompañados por sus hijos. No conformes con la ceremonia improvisada, celebraron una segunda boda en agosto en Georgia.



En febrero de 2024, Jennifer lanzó el álbum y la película This Is Me... Now: Una historia de amor, junto con un documental titulado The Greatest Love Story Never Told, donde reflexionaron sobre los desafíos de su relación. Aun así, los problemas reaparecieron rápidamente, y la pareja comenzó a distanciarse, lo que fue notado por la prensa. Finalmente, en agosto de 2024, Jennifer Lopez solicitó el divorcio de Ben Affleck, coincidiendo con el aniversario de su segunda boda, poniendo fin a uno de los romances más icónicos de Hollywood.

Jennifer Lopez y Ben Affleck en el estreno mundial de 'The Flash' en junio de 2023.Fuente: AFP

