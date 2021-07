Jennifer Lopez y Alex Rodríguez confirmaron su separación a mediados de abril de este año. | Fuente: AFP

En abril del 2020, Jennifer Lopez y Alex Rodríguez dieron fin a su relación de cuatro años poco tiempo después de que la prensa estadounidense difundiera rumores sobre su ruptura, negados al comienzo por la pareja. Tres meses después, la reconocida cantante fue captada en su acercamiento a Ben Affleck, un romance de su pasado.

Recientemente, la multipremiada J-Lo se ha sincerado por primera vez sobre su vida amorosa y los motivos que provocaran la separación del ex beisbolista estadounidense de ascendencia dominicana. Las declaraciones fueron exclusivas para “The Ebro Show”, un programa de Apple Music presentado por Ebro Darben.

“Fue un momento para mí y nadie más, era yo dándome cuenta de que era buena por mí misma y que la felicidad empezaba en mí. Y una vez que me di cuenta de eso, pasaron cosas”, inició explicando las razones detrás de su decisión personal, aunque nunca mencionó el nombre de Alex Rodríguez en toda la entrevista.

Fue muy inesperado para Jennifer Lopez tener que reflexionar acerca de todo lo que la rodeaba en ese momento y perseguir su propio bienestar a sus 51 años. Ella y Alex Rodríguez estuvieron comprometidos durante los últimos dos años, pero su noviazgo databa de un poco antes, en total estuvieron juntos por cuatro años.

“Las cosas pasan de un modo que no te esperas, jamás, que ocurran”, admitió. “Una vez que estás bien, llegas al punto en el que dices: ‘Esto no es bueno para mí' o ‘Esto no me va bien’ o ‘Tengo que hacer algunos cambios’ y también ‘Esto no va de nadie más, solamente de mí'. Una vez que haces eso, las cosas empiezan a colocarse en su sitio”.

J-Lo pasa de página en el amor

Jennifer Lopez aseguró que esta nueva dirección en su vida sin Alex Rodríguez a su lado también afectó su rutina profesional: “A veces tienes que cambiar de dirección. Aunque eso pueda resultar doloroso o incluso, no sé, raro para los demás. Se trata simplemente de quién eres y de qué te encaja mejor a ti”.

“Cambia el paso” es el título que lleva su más reciente canción, una producción que evidentemente nace como un resultado de los cambios que enfrentó la ‘Diva del Bronx’ tras terminar su compromiso y volver a las llamas de un viejo amor con el actor Ben Affleck, con quien ha sido fotografiada en salidas románticas desde hace varios meses.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“El fantasma de la ópera” (1910) es la más célebre de sus novelas, una historia de amor sutil y refinada que bordea el terror, sin caer en la truculencia o irrealidad. Todo un clásico que ha visto multitud de versiones en cine, teatro y musicales.