Esta historia empieza en 1973. Habían pasado tres años desde que John Lennon abandonara The Beatles y emprendiera un proyecto como solista en el que tenía el apoyo incondicional de su novia Yoko Ono. Como pareja, sin embargo, no parecían pasar por su mejor momento. Fue por ello que, aquel año, la artista japonesa decidió hacerle un pedido inusual a May Pang, la asistente de ambos, que entonces tenía 22 años: que empiece una relación con el cantante.

"¿Cómo? ¿Estás loca? ¡No puedo hacer eso! Es mi jefe. ¡Es tu marido", le respondió Pang, una hija de inmigrantes chinos que había sido criada en el barrio de Harlem, de Nueva York, y había ingresado al sello discográfico Apple Records para trabajar exclusivamente para John y Yoko. Su testimonio de lo que sería después su primer amor se recoge en 'The Lost Weekend: A Love Story', documental dirigido por Eve Brandstein, Richard Kaufman y Stuart Samuels, y llamado así por una cinta de Billy Wilder y porque el exBeatle afirmó en una ocasión que lo suyo con Pang duró apenas "un fin de semana".

Lo cierto es que tuvo una duración de 18 meses. "Tenía 23 años y mi primer novio fue John Lennon", revela Pang, ahora con 72 años y protagonista de esta película, junto con el difunto cantante británico y su hijo, Julian Lennon. Para entonces, Lennon y Ono ya tenían cuatro años de casados, luego de que contrajeran matrimonio en Gibraltar, como cantó en 'The Ballad of John and Yoko'. Sin embargo, no eran épocas felices a causa del consumo excesivo de alcohol por parte del artista de Liverpool y el comportamiento errático y celoso de la integrante del colectivo artístico Fluxus.

Fue entonces, en medio de una crisis amorosa que a la vez se traducía en el plano creativo, que surgió la idea de Yoko Ono de mantenerse alejada de su esposo. Pero no dejarlo solo, sino al cuidado de una mujer. "Pensé que era mejor darle un descanso. Y yo necesitaba descansar. May Pang era una mujer muy inteligente, atractiva y extremadamente eficiente. Pensé que sería una buena opción", confesó al diario británico The Telegraph.

En 1975, la relación entre John Lennon y May Pang llegó a su final. Pese a la incertidumbre que los embargaba al principio —"No sé adónde nos llevará esto, pero demos el salto", confesó ella que le decía él—, ambos continuaron con el plan trazado por Yoko Ono y consiguieron que su romance despegara. Inclusive llegaron a convivir entre Nueva York y Los Ángeles, además de asistir juntos a numerosas fiestas de celebridades. "John era una persona interesante, realmente amaba todo y quería explorar", recordó la asistente en una reciente entrevista con la revista People.

"Le encantaba levantarse, tomar su café por la mañana. Le encantaban los panqueques de arándanos, le encantaba nadar. Era simplemente una persona increíble que quería descubrir cosas", contó Pang. Y agregó que por aquel tiempo llegó a tener contacto con Paul McCartney y George Harrison, con quienes su entonces novio se reunió para tocar música, algo que a los dos les apasionaba. Harrison, según ella, le dijo en una ocasión: "Estoy tan feliz de que estés con John".

El libro 'Instamatic Karma', publicado en 2008, da cuenta de todas estas vivencias a través de fotografías que tomó durante su relación con John Lennon. Pang, además, se encargó de que el cantante retomara su relación con su hijo Julian, fruto del primer matrimonio con Cynthia Powell. Pero no todo era color de rosa: en 1974, el intérprete de 'Imagine' estaba cada vez más cerca del alcohol y de las juergas. Una faceta delicada, a decir de sus biógrafos, en la que Yoko Ono no estuvo ausente, pues lo llamaba a diario.

La ruptura entre Pang y Lennon, finalmente, ocurrió casi de la misma manera en que inicio: a pedido de Ono, quien luego de que su esposo le aceptara el divorcio, decidió recuperar su matrimonio. "Yoko no se dio cuenta de que lo nuestro iba a convertirse en una historia de amor", sostuvo May, quien un día recibió una llamada de la japonesa. "Estoy pensando en volver con John. Creo que ya es hora", le dijo.

Así, la separación con el exBeatles se hizo realidad más temprano que tarde, y aunque no hubo un cierre propiamente dicho, ambos continuaron siendo amigos. Hasta que un 8 de diciembre de 1980, él murió.

