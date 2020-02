Recolectan firmas para que Amber Heard no interprete a "Mera" en "Aquaman 2". | Fuente: Captura de pantalla

Amber Heard sigue en el ojo de la tormenta luego de que se hicieran públicos unos audios en donde se confirmaría que era ella quien agredía verbal y físicamente a su exesposo, Johnny Depp.

Después de que saliera a la luz la verdad, muchos seguidores del actor y de la película “Aquaman”, se han organizado para que Warner Bros despida a Amber y, de esta manera, no pueda participar en la segunda parte del film donde hace el papel de "Mera" y comparte escenas con Jason Momoa.

A través de un escrito formal, 45 mil fanáticos de Johnny Depp piden que sea retirada por mentir en un inicio y acusarlo falsamente de haberla agredido.

El documento indica lo siguiente: “Amber Heard ha sido expuesta como abusadora doméstica por Johnny Depp. En su demanda de US$50 millones, Johnny Depp describe muchos incidentes de abuso doméstico que sufrió a manos de su (entonces) esposa Amber Heard, incluido un incidente en el que lo golpeó dos veces en la cara y otro donde le rompió el dedo con una botella de vodka, y su dedo tuvo que ser reubicado quirúrgicamente. Llevará la cicatriz de eso por el resto de su vida”.

Recolectan firmas para que Amber Heard no participe en "Aquaman 2". | Fuente: Captura de pantalla

Warner Bros es la compañía encargada de la producción y realización de “Aquaman 2”, sin embargo, son ellos los que tienen la última palabra. Hasta el momento no se han pronunciado sobre el futuro de Amber Heard, no obstante, los audios filtrados ya están afectando su carrera como actriz.

AMBER HEARD Y LA VIOLENCIA

La actriz es embajadora contra la violencia doméstica en Estados Unidos, algo que resulta paradójico ya que de acuerdo con los audios, ella era quien agredía a Johnny Depp.

En uno de ellos asegura que la terapia psicológica que estaba recibiendo podría no estar funcionando: “No te puedo prometer que no me iré a lo físico otra vez. Dios, algunas veces me enojo tanto que pierdo (el control)”.

Después de escuchar los audios, muchos fanáticos del actor de “Piratas del Caribe”, crearon el hashtag #JusticiaParaJohnnyDepp y esperan que sea Amber Heard quien pague por haber manchado la imagen del actor.