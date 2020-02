Johnny Depp y Amber Heard se casaron en el 2015 y se divorciaron dos años después. Ella lo acusó de haberla agredido. | Fuente: FilmMagic

El matrimonio de Johnny Depp y Amber Heard fue, sin duda, tormentoso. Por ello, tras dos años de casados, ambos llegaron a divorciarse entre acusaciones de agresión. La actriz inició esta disputa al denunciar que el actor le había ocasionado daños físicos, pero él lo negó.

Así, en medio de un juicio por difamación que Depp inició contra su expareja, el diario británico Daily Mail filtró recientemente unos audios en los que la intérprete de “Aquaman” confesó que había golpeado al actor tras culminar su relación.

“Lamento que no te golpeé en toda la cara con una bofetada adecuada, pero estaba golpeándote, no te estaba dando un puñetazo. Bebé, no te di un puñetazo”, se puede escuchar en el audio.

Dicha grabación fue realizada en el 2015, durante una sesión de las terapias psicológicas a las que la pareja acudía para encontrar una salida a su crisis matrimonial. De acuerdo con el medio, Heard protagonizó más de una rabieta.

“No sé cuál fue el verdadero movimiento de mi mano, pero estás bien, no te lastimé, no te di un puñetazo, estaba golpeándote”, sostuvo la actriz en dicha sesión.

LA RESPUESTA DE JOHNNY DEPP

En otro pasaje del audio pudo escucharse cómo Johnny Depp explicaba la razón por la cual, tras recibir los golpes de su expareja, decidió marcharse.

“Me fui anoche. Honestamente, te juro, que debido a que no podía soportar la idea de más fisicalidad, más abuso físico el uno del otro. Porque si hubiéramos continuado, se habría vuelto jod... malo. Y bebé, ya te dije esto una vez. Tengo miedo de morir, que estemos en una maldita escena del crimen ahora mismo”, respondió el recordado Jack Sparrow.

Seguidamente, Amber Heard reconoció en dicha terapia psicológica que iba a continuar golpeándolo. “No te puedo prometer que no me iré a lo físico otra vez. Dios, algunas veces me enojo tanto que pierdo (el control)”, dijo la intérprete, quien actualmente es embajadora contra la violencia doméstica en Estados Unidos.

Dichos audios fueron grabados con el teléfono móvil de la actriz, quien consintió que fueran utilizados.

Como se recuerda, Heard y Depp se casaron en el 2015. En mayo del 2016, la actriz lo acusó de abuso y él negó las acusaciones. Al año siguiente se divorciaron, fuera de tribunales, por US$ 7 millones, los que fueron donados por ella a instituciones de caridad. A fines del 2018, Amber Heard escribió un artículo en el "Washington Post" en el que describió ser una presunta víctima de violencia doméstica. Por esto, Johnny Depp la demandó por difamación aunque ella no mencionó su nombre.