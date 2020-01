Jason Momoa hizo un alto al rodaje de "Aquaman 2" para visitar un hospital infantil. | Fuente: AFP

Jason Momoa, el recordado Khal Drogo de "Game of Thrones" y que actualmente trabaja en la secuela de "Aquaman", hizo un alto en el rodaje para visitar a los niños y niñas del hospital infantil de Pittsburgh.

Allí, el actor conversó con los niños y sus familias para brindarles su apoyo y transmitirles un mensaje de lucha y de superación. "La mejor parte de ser Aquaman es alegrar a los niños esparciendo mi 'aloha' [afecto]", escribió el intérprete en una publicación de su cuenta de Instagram.

Jason Momoa explicó que tuvo poco tiempo para compartir con los chicos en el hospital infantil UPMC de Pittsburgh antes de regresar al trabajo. "Conocí un montón de valientes y fuertes bebés, todo mi 'aloha' [amor] para las familias", continuó en el texto.

Jason Momoa alegró a los niños de un hospital en Pittsburgh. | Fuente: Instagram

La publicación, en Instagram, incluyó varias fotos en las que el actor aparece posando junto a los niños y sus familiares. En la primera imagen, aparece haciendo pulso con un pequeño en silla de ruedas.

"Joshua y yo apostamos que si me ganaba a un pulso se llevaría mi tridente", aseguró el recordado actor de "Game of Thrones". Luego comentó que lo vería en el set de "Aquaman 2". El primer filme recaudó US$ 1.148 millones alrededor del mundo.

Jason Momoa se hizo conocido tras su paso en "Game of Thrones". | Fuente: HBO

PROYECTOS DE DC EN EL CINE

La secuela de la cinta sobre el rey del océano está prevista para diciembre de 2022. La cinta, protagonizada por Jason Momoa, contará con un guion de David Leslie Johnson-McGoldrick, quien ya ha trabajado anteriormente con Wan.

DC Films tiene planes de continar expandiendo su universo con una película en solitario de Flash, protagonizada por Ezra Miller y bajo la supervisión del cineasta argentino Andy Muschietti, para la que han dado fecha de estreno en el 2022.

En tanto, este año verá el regreso de la pantalla grande de Wonder Woman. La historia del carismático personaje, interpretado por Gal Gadot, estará ambientada en los años 80 y contará con Pedro Pascal, Chris Pine y Robin Wright en el elenco. El estreno de "Wonder Woman 1984" será el 4 de junio.