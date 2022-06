Johnny Depp podría no cobrar los 10 millones de Amber Heard. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Steve Helber

Los abogados de Johnny Depp, Camille Vásquez y Benjamin Chew, revelaron que el actor no está pensando en cobrarle los 10 millones de dólares que pidió en el juicio contra Amber Heard por daños y perjuicios ya que solo le importaba recuperar su reputación.

"Dijeron que no estaba entre sus objetivos empobrecer a Amber Heard, ¿es posible que veamos un escenario donde ella abandone la idea de apelar si Depp deja de lado los daños monetarios?", han sido requeridos los abogados. A lo que ellos han respondido que, aunque no pueden revelar la estrategia de Depp, "el caso nunca se trató de dinero para nosotros. Se trataba de restaurar su reputación, y lo ha hecho.

Asimismo, Camille Vásquez explicó que la victoria de Johnny Depp fueron las evidencias que se demostró en el juicio, y con ellos poder decir la verdad frente a todos. "Han sido seis años de preparación, y creo que pudo conectar con el jurado y el público en general y contar lo que realmente sucedió en esa relación", dijo la letrada.

A pesar de ello, Amber Heard buscará apelar la decisión del jurado ya que “no cuenta con los recursos monetarios” para pagarle a su exesposo.

El origen del juicio entre Amber Heard y Johnny Depp

El inicio de esta batalla legal fue la demanda que presentó Depp contra su exesposa, a raíz de un artículo que ella publicó en diciembre de 2018 en el diario The Washington Post; indirectamente, el actor fue acusado de violencia doméstica y su carrera se vio seriamente afectada.

El protagonista de "Piratas del Caribe" solicitó la suma de 50 millones de dólares para reparar el daño social. Sin embargo, Amber Heard no se quedó de brazos cruzados; y a través de su defensa, presentó una contrademanda por 100 millones de dólares, argumentando ser víctima de una campaña de desprestigio por parte de su exesposo.

El pasado 1 de junio, Depp ganó el juicio contra Heard, aunque el jurado también lo consideró responsable de difamar contra la actriz en una ocasión. La victoria en este mediático juicio fue clara para el actor porque solo tendrá que pagar a Heard dos millones de dólares frente a los más de 10 que tendrá que abonar ella.

El jurado, compuesto por cinco hombres y dos mujeres, determinó por unanimidad que tres frases escritas por Heard en una columna de opinión publicada en 2018 en el diario The Washington Post eran falsas, difamatorias y fueron escritas con mala intención, a pesar de que no mencionaban explícitamente a Depp.

