Amber Heard negó haber defecado en la cama Johnny Depp: "Fueron sus perros". | Fuente: Composición

Sigue el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard donde la actriz se defendió de las acusaciones del actor sobre uno de los hechos más polémicos que ha acaparado todo este camino: las heces que encontró el artista en su cama.

De acuerdo con Depp, esto sucedió en el cumpleaños número 30 de su exesposa luego de una pelea cuando ya estaban separados. Él se dirigió a su casa en Los Ángeles ya que hasta ese momento lo compartían.

Sin embargo, encontró “restos fecales humanos” en su cama. “Era tan raro y grotesco que solo pude reír”, afirmó el actor en su momento. No obstante, Amber Heard se defendió diciendo que se trataba de ‘Boo’, la mascota del actor.

De acuerdo con las construcciones de los hechos de Heard, ella y su amiga estaban alistándose para ir a un festival de música y, mientras se arreglaban, el animal subió a la cama junto a ‘Pistol’ y defecaron.

“Por supuesto que no lo hice. En primer lugar, no creo que eso sea divertido, no estaba de humor para hacer bromas, ya que mi vida se estaba desmoronando”, se defendió la actriz frente al juez en Virginia.

Depp había aclarado en su testimonio hace unas semanas que era imposible que sean heces de perro y que su exesposa los utilizó como excusa para encubrir lo sucedido. “Son yorkies de tamaño pequeño. Pesan alrededor de 4 libras cada uno, viví con esos perros. Me contagié del mal humor de Heard. No fueron los perros”, afirmó el actor.

AMBER HEARD Y LO QUE DIJO SOBRE SU DIVORCIO

El lunes 16 de mayo, Amber Heard testificó en el juicio indicando que la demanda multimillonaria por difamación en su contra iniciada por su exesposo Johnny Depp es "tortura" y ella solo quiere que la "deje en paz" para seguir adelante. La actriz de 36 años también dijo que decidió divorciarse de él en mayo de 2016 porque la violencia se había vuelto algo "normal" y le hacía temer por su vida.

"Tenía que dejarlo", dijo Heard. "Sabía que de no hacerlo no sobreviviría. Estaba tan asustada que creía que iba a terminar muy mal para mí". Heard aseguró que Depp podía convertirse, física y sexualmente, en un "monstruo" abusivo cuando estaba tomando y sus esfuerzos para reducir la droga y el alcohol fallaron.

"El monstruo había sido esa cosa que ahora era lo normal y no la excepción. La violencia era ahora normal", explicó al jurado conformado por siete personas que escuchan los testimonios en un tribunal de Fairfax, Virginia.

