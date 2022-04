Exenfermera de Johnny Depp revela que encontró el dedo del actor tras una pelea con Amber Heard. | Fuente: Twitter

Continúa el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard y siguen saliendo más cosas a la luz. Esta vez, la ex enfermera del actor, Debbie Lloyd, se unió al caso para atestiguar en contra de la actriz.

De acuerdo con sus declaraciones, la especialista encontró el dedo amputado del artista cuando tuvieron una pelea. Lloyd afirmó que llegó a la casa donde se hospedaba la pareja: “Recuerdo haber buscado su dedo en el área de abajo. La casa era un desastre”, inició.

Asimismo, continuó contando que encontró la yema del dedo de Johnny Depp en la cocina y después lo llevó al hospital. Los dos estaban solos al momento de la pelea por lo que existen dos versiones de lo que sucedió.

A estas declaraciones se unió el médico privado del actor, David Kipper, quien fue a la casa justo después de este hecho y vio sangre en el piso y vidrios rotos, pero no sangre en el vidrio lo que podría cambiar la versión de la abogada de Amber Heard que aseguró que fue Depp el que se autolesionó.

“Amber Heard no dejaba en paz a Johnny Depp”

Siguiendo con su testimonio, Debbie Lloyd señaló que Amber Heard no dejaba en paz a Johnny Depp, lo seguía a todas las habitaciones y no le daba su espacio:

“Iba de habitación en habitación tratando de alejarse de una situación y ella simplemente lo seguía de habitación en habitación y no le daba su espacio”, agregó. También recordó la vez que se pelearon en un avión:

“Otro caso, él estaba sentado en una mesa y no quería hablar y ella no se levantaba de la mesa. Ella no se levantaba de la mesa. Él decía ‘por favor, simplemente vete’”. Asimismo, contó lo que sucedió el día en el que ella y Johnny Depp trataron salir del departamento:

“Amber estaba parada en el elevador y no nos dejaba salir sólo porque ella no quería que él se fuera”.

