Johnny Wactor, estrella de 'Hospital General', fue asesinado a tiros a los 37 años

El actor estadounidense Johnny Wactor, conocido por su participación en 164 episodios de la serie Hospital General, fue asesinado a tiros en el centro de Los Ángeles la madrugada del sábado 25 de mayo, según informó su familia. Su manager, David Shaul, confirmó el incidente y lo recordó como "un ser humano espectacular". Tenía 37 años.



Scarlett Wactor, madre de Johnny, relató a TMZ que el actor estaba acompañado por un compañero de trabajo cuando vieron a tres hombres intentando robar el convertidor catalítico de su vehículo. Aunque Johnny no intentó detenerlos, recibió un disparo. Fue trasladado de urgencia a un hospital, donde fue declarado muerto en la madrugada del sábado.



"Era un ser humano espectacular", dijo su manager David Shaul a People. "No solo fue un actor talentoso comprometido con su oficio, sino un verdadero ejemplo moral para todos los que lo conocieron. Representando el trabajo duro, la tenacidad y una actitud de nunca rendirse. En los altibajos de una profesión desafiante, siempre mantenía la cabeza en alto y seguía esforzándose", agregó.

¿Quién fue Johnny Wactor?

Los créditos de actuación de Johnny Wactor se remontan a 2007, cuando apareció en tres episodios de Army Wives. Luego tuvo roles en NCIS, The OA, Westworld, The Passenger, Station 19, Barbee Rehab, Siberia, Agent X, Vantastic, Animal Kingdom, Hollywood Girl, Training Day, Criminal Minds y más.



Muchos de los fans de Johnny Wactor lo recordarán por su paso por Hospital General, donde interpretó a Brando Corbin, el esposo de Sasha Corbin. Desempeñó el papel desde 2020 hasta que su personaje fue eliminado del programa en 2022. "Era realmente único y un placer trabajar con él cada día", escribió el equipo de la serie en su cuenta oficial en Instagram.



La actriz sueco-americana Sofia Mattsson, quien interpretó a Sasha en la serie, comentó en la publicación: "Te extrañaremos mucho, Johnny. Eres uno de los seres humanos más increíbles que he conocido". Bonnie Burroughs, quien dio vida a su madre en la ficción, también lamentó su partida: "Me parte el corazón esta terrible pérdida".



Wactor no actualizó sus cuentas de redes sociales en meses, pero en una publicación de junio de 2023 en X (anteriormente Twitter), escribió un mensaje conmovedor: “Que tengan un gran día todos”. “Algunos recordatorios útiles que me compartieron hoy: Aprecia tu salud y cuídala. Ofrece ayuda a tu vecino hoy. Sé agradecido por lo que tienes en lugar de enfocarte en lo que no tienes”.

