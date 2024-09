Joaquin Phoenix tras perder peso para interpretar al Joker: "Tengo 49 años, no debería hacer esto de nuevo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Festival de Venecia recibió al elenco del Joker 2 donde Joaquin Phoenix y Lady Gaga fueron ovacionados por el público. Después de la función especial de la película, los protagonistas estuvieron en la rueda de prensa donde contaron detalles de cómo llevaron a cabo sus personajes bajo la dirección de Todd Phillips.

Sin embargo, quien fue incisivo en su papel fue el intérprete de Arthur Fleck quien dejó entrever que no está pensando en una tercera parte. ¿La razón? Tuvo que someterse nuevamente a una exigente dieta. Como se recuerda, en 2020, el actor contó que perdió casi 24 kilos; por lo que para la secuela, se sometió a un proceso similar.

"No voy a hablar de los detalles de la dieta porque creo que nadie quiere oír eso. Pero esta vez fue incluso más complicado porque había que ensayar muchas escenas de baile, cosa que no hice la última vez", contó Joaquin Phoenix. "Me pareció un poco más difícil, eso seguro. Y ahora tengo 49 años, así que probablemente no debería hacer esto de nuevo. Puede que se haya acabado", añadió, sin especificar cuánto peso tuvo que perder esta vez.

Asimismo, el protagonista de Joker 2 aseguró que no volverá a hablar sobre ello ya que quiere evitar que se convierta en una obsesión o dar mal ejemplo a los fanáticos.

Lady Gaga, Todd Phillips y Joaquin Phoenix previo a la conferencia de Joker 2 en el Festival de Venecia.Fuente: AFP

¿De qué trata Joker 2?

Joker: Folie à Deux, o Joker 2, es una próxima película de suspenso musical basada en los personajes de DC Comic, Joker y Harley Quinn. El filme es producido por DC Studios de la mano del director Todd Phillips y el guion de Scott Plata.

"Tras crear el caos, Arthur Fleck ha sido internado en el Asilo Arkham a la espera de juicio por sus crímenes como Joker. Mientras lucha con su doble identidad, Arthur no sólo tropieza con el amor verdadero, sino que también encuentra la música que siempre ha estado dentro de él", se lee en la sinopsis oficial.

¿Cuándo se estrena Joker 2 en Perú?

La película es producida por DC Studio y distribuida por Warner Bros. Joker 2 fijó la fecha de estreno en las salas de cine nacionales el jueves 3 de octubre y para Estados Unidos, un día después.

La esperada película de Phillips compite con otros 22 títulos en Venecia, entre ellos The Room Next Door (La habitación de al lado) del español Pedro Almodóvar, Maria del chileno Pablo Larraín, y Kill The Jockey del argentino Luis Ortega, en la edición 81 del festival, que comenzó el 28 de agosto. Phillips ganó el León de Oro en Venecia con la primera entrega de Joker en 2016.

Podcast recomendado Contra viento y marea logramos sacar el podcast sobre la película más comentada de las últimas semanas "El Joker". Juan Carlos Vizcarra, Renato León y Diego Pajares debaten sobre el último trabajo de Joaquín Phoenix ¿es su mejor película? ¿es el mejor Joker? ¿será nominada a los premios Oscar? ¿Qué pasará? escucha el nuevo episodio de Entendí Esa Referencia. Leer más Entendí esa referencia | podcast EER 2X05 El Joker ¿es realmente una gran película?