Joaquin Phoenix y Lady Gaga revelaron que canciones cantarán y bailarán en 'Joker 2'

Joaquin Phoenix y Lady Gaga serán los protagonistas de Joker 2, la esperada secuela del supervillano de Batman que estará en los cines peruanos desde el próximo 3 de octubre. Ahora, ambos actores revelaron, en una reciente entrevista con Variety, que cantarán y bailarán en vivo retratando uno de los romances más esperados por los fanáticos.

Tanto Phoenix como Gaga aseguraron que sus personajes de Guasón y Harley Quinn, respectivamente, tendrán un realismo nunca visto. Es así como decidieron cantar "acompañados por un pianista que tocaba fuera de cámara, tratando se seguir el ritmo que establecían".

"Para mí era importante que nunca interpretáramos las canciones como se hace normalmente en un musical. No queríamos vibrato ni notas perfectas. El objetivo era hacer era hacer algo estresante, pero honesto", señaló Joaquin Phoenix, ganador del Óscar como Mejor actor con la primera entrega de Joker (2019).

Por su parte, Lady Gaga, quien colaboró en la canción 'Die with a smile' junto a Bruno Mars, expresó su satisfacción por las escenas musicales en Joker 2.

"Nos preguntamos qué debe ser cierto para que dos personas se pongan a cantar en medio de una conversación (…) ¿De dónde viene la música cuando nadie puede oírla excepto los personajes? Ni Arthur ni Lee son cantantes profesionales y no deberían sonar como si lo fueran", precisó la cantante.

Joaquin Phoenix y Lady Gaga interpretarán a Guasón y Harley Quinn en 'Joker 2'. | Fuente: Instagram (jokermovie)

¿Qué canciones cantarán Guasón y Harley Quinn en Joker 2?

Por otro lado, salieron a la luz las canciones que cantarán Guasón y Harley Quinn en Joker: Folie à Deux, o simplemente Joker 2. De acuerdo con Variety, los personajes de Arthur Fleck y Lee interpretarán los temas: 'Get Happy' (Judy Garland), 'For Once in My Life' (Stevie Wonder) y 'That's Life' (Frank Sinatra).

"La mayor parte de la música de la película es en realidad sólo diálogo (…) Simplemente, Arthur no tiene las palabras para decir lo que quiere decir, así que las canta", explicó el director Todd Phillip, quien afirmó que el objetivo de la película es que "parezca que la hicieron unos locos".

Asimismo, el cineasta precisó: "Eliminamos la voz aguda, el acento, el chicle y todo ese tipo de cosas descaradas que aparecen en los cómics (…) Queríamos que encajara en este mundo de Ciudad Gótica que creamos a partir de la primera película".

Joaquin Phoenix y Lady Gaga protagonizan la secuela de 'Joker', de Todd Phillips.Fuente: DC Studios

¿De qué trata Joker: Folie à Deux, o Joker 2?

Joker: Folie à Deux, o Joker 2, es una próxima película de suspenso musical basada en los personajes de DC Comic, Joker y Harley Quinn. El filme es producido por DC Studios de la mano del director Todd Phillips y el guion de Scott Plata.

"Tras crear el caos, Arthur Fleck ha sido internado en el Asilo Arkham a la espera de juicio por sus crímenes como Joker. Mientras lucha con su doble identidad, Arthur no sólo tropieza con el amor verdadero, sino que también encuentra la música que siempre ha estado dentro de él", se lee en la sinopsis oficial.

La película es producida por DC Studio y distribuida por Warner Bros. Joker 2 fijó la fecha de estreno en las salas de cine de Estados Unidos para el próximo viernes 4 de octubre esperando su llegada a Latinoamérica, incluido el Perú, un día antes.

