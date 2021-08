José Joel, el hijo mayor del cantante mexicano José José, se presentará por primera vez en Lima. El concierto se realizará el próximo 30 de agosto. | Fuente: Difusión

José Joel, hijo mayor del recordado José José, anuncia su primera visita a nuestro país. Este 30 de agosto, en el centro de convenciones Bianca de Barranco, el cantante y actor mexicano le rendirá un sentido homenaje a su progenitor, en un esperado concierto titulado “El Príncipe Vuelve”, en el que compartirá escenario con Carlos Burga, imitador oficial del ‘Príncipe de la Canción’, dos veces ganador de “Yo Soy”.

“Familia romántica y bohemia de Lima, Perú, soy José Joel y los invito a que nos acompañen, este lunes 30 de agosto, en el centro de convenciones Bianca, a disfrutar de nuestro espectáculo en vivo, en el que interpretaremos canciones de hoy, de ayer y de siempre, en un muy merecido homenaje a mi querido padre, don José José. Por favor, acompáñennos. Un beso Perú, nos vemos pronto”, invita José Joel Sosa, a través de un saludo en video, grabado en el Distrito Federal de México.

En este único y exclusivo concierto presencial, a la venta en la plataforma Joinnus (https://bit.ly/3fknxJF), ambos artistas contarán con el acompañamiento de una banda en vivo, junto a la que interpretarán los más grandes éxitos de José José, con títulos como "Lo pasado pasado", "Gavilán y paloma", "El triste", "Lo dudo" y "Lo que no fue, no será", por citar algunos.

Toda una celebridad en México, José Joel es parte del elenco del reality culinario “MasterChef Celebrity” de TV Azteca, en el que pondrá al descubierto sus cualidades como cocinero. También ha participado en programas televisivos como “La vida es una canción”, “Quiéreme tonto”, “Como en el cine” y “Lo que callamos las mujeres”.

José Joel inició su trayectoria artística a los 13 años de edad, cuando formó parte del musical de “Vaselina”. Tomó parte en obras como “El fantasma de la Ópera”, “El hombre de la mancha” y “Los Miserables”. También es productor de obras infantiles como “Aladino”, “La Sirenita”, “La Cenicienta”, “Hairspray” y “Sueño de una noche de verano”. Cabe destacar que su carrera como cantante empezó a los 19 años, cuando grabó junto a su padre el sencillo “La fuerza de la sangre”, contenido en el álbum “Grandeza Mexicana” de José José.

CARLOS BURGA HARÁ DÚO CON JOSÉ JOEL

“Es muy emocionante para mí poder compartir el escenario con José Joel, hijo de José José, de quien soy el fan número uno. Siempre quise conocerlo, pero esta vez tengo la oportunidad de compartir y cantar con su primogénito algunas canciones a dúo”, afirma Carlos Burga.

“Sé que José Joel tenía ansias por venir a cantar al Perú. Esta será una gran oportunidad para que el público pueda disfrutar de un show hermoso y de compartir, a su vez, historias que solamente las puede contar quien vivió junto al ‘Príncipe de la Canción’", comentó.

José Joel también compartió escenario y cantó con su papá”, acota el artista peruano, quien se encuentra en medio de una gira por distintas ciudades de Estados Unidos.

“Este tributo a José José será mi retorno a los escenarios peruanos, donde no he cantado todavía. Me da gran alegría y emoción que ya se hayan reabierto los conciertos y que pronto pueda estar ahí con mi público. He tenido presentaciones en Virginia, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey y Maryland. He estado en Miami celebrando el Bicentenario. También en Hollywood. En este momento, me encuentro en Springfield. Voy a estar luego en Dallas. Retornaré a Lima una semana antes del 30 de agosto, para nuestra cita en Bianca de Barranco”, invita Burga.

El dato

Concierto presencial: “El Príncipe Vuelve...José José”. Homenaje en la voz de su hijo y su imitador oficial

Día: Jueves 30 de agosto

Hora: 7 p.m.

Local: Centro de Convenciones Bianca de Barranco (Av. Almirante Miguel Grau 135)

Entradas en Joinnus: https://bit.ly/3fknxJF

Costo: Desde 100 soles

Consumo mínimo: 50 soles

Protocolo Covid/Aforo Limitado

