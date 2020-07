José Joel duda que exista un testamento de José José y pide a Sara Sosa que aclare el misterio. | Fuente: ¡Hola!

Los hijos de José José, José Joel y Sara Sosa, siguen enfrentados tras la muerte de su padre. En una entrevista para TvyNovelas, el cantante puso en discusión la existencia del testamento del “Príncipe de la canción”. Por ese motivo, pidió a su hermana que aclare la situación ya que aún le quedan dudas sobre los últimos días del artista.

“No lo vimos, no sabemos si lo obligaron a firmar un testamento o qué. Es más, ¡no sabemos si en verdad hay un testamento! Y esta gente está escondida, no ha dado la cara, no responde los llamados, no responde nada, así que esperamos que los juzgados reabran y podamos continuar los procedimientos legales para que sea la autoridad competente quien nos diga dónde estamos parados”, aseguró.

Además, José Joel dejó en claro que seguirá con una investigación sobre cómo fue que falleció su padre y confesó que no tiene nada en contra de Sara Sosa, solo quiere entender la situación:

“No es una pelea, no es un pleito; sólo queremos platicar con Sarita, que nos cuente qué ocurrió, por qué se lo llevó, por qué lo maltrataron, por qué nos alejaron de él y, bueno, al final, que nos muestre el testamento, si es que lo hay”.

Si el documento llegase a existir, el cantante aclaró que estaría de acuerdo con lo que dice aún si el papel consta que José José dejó todo a Sara Sosa, sin embargo, descartó que haya una gran fortuna.

“Todos sabemos que mi papá no estaba bien de plata, pero lo que sí quedan son sus regalías como intérprete, que ni siquiera se acercan a las que reciben los compositores”, comentó.

Sacando cuentas, José Joel cree la segunda familia de su padre estaría recibiendo entre 15 a 20 mil dólares por los derechos que tienen sobre las canciones del “Príncipe”: A esta gente les resuelve muy bien la vida, pero considero que debería ser repartido entre los tres hermanos, como correspondería en justicia”.