Hijo de José José le pide a su hermana y a la esposa del cantante que permitan llevar los restos de su padre a México. | Fuente: Facebook José José

Hace menos de una semana, se viralizó un video donde aparecen los tres hijos de José José asegurando que se han unido para que su padre tenga un entierro digno.

Sin embargo, este lunes 7 de octubre, José Joel, hijo mayor de José José, le envió un mensaje a la esposa de su padre, Sara Salazar, y a su hermana menor, Sara Sosa.

"Señoras Sara y Sarita, aún hay tiempo de hacer lo correcto. Todavía hay tiempo que ustedes decidan que el cuerpo de mi padre pueda llegar íntegro a México y ahí ver que sigue. Que la gente lo vea, lo vibre y se despida. Todo está en manos de la señora que legalmente tiene el control sobre el cuerpo de mi padre", dijo José Joel al programa "Hoy".

José Joel manda mensaje a las "Saras" 🚨 José Joel pide a Sara Sosa y Salazar NO cremâr el cuerpo de su papá. 😡 Publicado por José José Príncipe Y Rey Por Siempre en Lunes, 7 de octubre de 2019

Asimismo, reveló que el último acuerdo al que llegaron con la esposa de su padre y su hermana fue que el cuerpo sería cremado y la mitad de las cenizas estarían en Miami y la otra mitad en Ciudad de México.

"Cada vez que mi padre veía que uno se sus compañeros o cualquier persona moría y era incinerada, el decía: '¡Híjole, qué feo!, ¡híjole, yo no quiero!'. Fueron varias veces las que él decía que no quería ser incinerado. Lo que sabemos todos es que quería estar enterrado al lado de su mami en el Panteón Francés en México", agregó.

Finalmente, reveló que el Gobierno de México está apoyando a la familia para el traslado de los restos de José José de Estados Unidos al país Azteca.

"La gente que está de por medio y al Gobierno de México que nos está apoyando los tienen en espera. Es una falta de respeto que no tengan diciendo sí, pero no. Es algo que se puede solucionar rápidamente, pero la señora parece que no entiende la magnitud de lo que significa José José", concluyó.