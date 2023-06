“Fue un grave error”, dijo Joseph Fiennes al arrepentirse por interpretar a Michael Jackson

Joseph Fiennes aseguró sentirse arrepentido por interpretar a Michael Jackson en uno de los capítulos de la serie Urban Myths. El reconocido actor sostuvo que tomó “una decisión equivocada" al aceptar el papel del ‘Rey del Pop’ en el 2017, donde se mostraba a Jackson en una comedia satírica lo que generó, incluso, la molestia de la familia del cantante.

Al respecto, Fiennes señaló a The Guardian que “la gente tiene toda la razón de estar molesta” con su interpretación de Michael Jackson, en un episodio que finalmente fue retirado por la cadena de televisión Sky Arts.

“Fue una decisión equivocada. Absolutamente. Y yo soy parte de eso: hay productores, locutores, escritores, directores, todos involucrados en estas decisiones. Pero, obviamente, si soy sincero, me he convertido en la voz de otras personas. Me encantaría que estuvieran alrededor de la mesa también para hablar de ello. Pero ya sabes, llegó en un momento en el que hubo un movimiento y un cambio y eso fue bueno, y fue, ya sabes, una mala decisión. Un grave error”, manifestó el actor británico de 53 años.

Joseph Fiennes interpretó a Michael Jackson en uno de los capítulos de la serie 'Urban Myths'. | Fuente: Youtube

Joseph Fiennes pidió que saquen episodio

En otro momento, Joseph Fiennes contó que pidió a Sky Arts que retire el episodio donde actúa de Michael Jackson, pese a reconocer que el icónico cantante sí sufría de problema de pigmentación en la piel tal como lo interpretaba en el personaje. “Solo para decir, le pedí a la emisora que retirara (el episodio). Hubo algunas discusiones bastante importantes, pero finalmente la gente tomó la decisión correcta”, aseveró.

En efecto, Sky Arts sacó en el 2017 el episodio Elizabeth, Michael and Marlon antes de que se pudiera transmitir en televisión. El capítulo de media hora mostraba a Michael Jackson en un viaje por carretera tras al atentado del 11 de setiembre, junto con Marlon Brando y Elizabeth Taylor, interpretados en la serie por Brian Cox y Stockard Channing.

“Hemos tomado la decisión de no transmitir Elizabeth, Michael and Marlon, un episodio de la serie Urban Myths de Sky Arts, a la luz de las preocupaciones expresadas por la familia inmediata de Michael Jackson. Nos propusimos echar un vistazo alegre a los hechos supuestamente reales y nunca tuvimos la intención de causar ninguna ofensa”, escribió la emisora en un comunicado.

Familia Jackson en contra de interpretación de Joseph Fiennes

Cabe resaltar que esta interpretación de Joseph Fiennes en Urban Myths fue muy mal recibida por Paris Jackson, la hija de Michael Jackson, quien no dudo en cuestionar la caracterización que hicieron de su padre. “Honestamente, me dan ganas de vomitar”, expresó Paris en su cuenta de Twitter junto al tráiler del episodio.