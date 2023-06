Josh Homme, líder de 'Queens of the Stone Age', reveló que padece de cáncer

Sin dar mayor detalle de su estado de salud, el músico Josh Homme confesó que el año pasado le diagnosticaron de cáncer y que se ha sometido a una cirugía para extirparlo.

El líder y fundador de la banda de rock Queens of the Stone Age hizo este anuncio en una entrevista con la revista especializada Revolver, en la que no quiso ahondar más en el tema.

El también cofundador de Eagles of Death Metal explicó que aún se encuentra en tratamiento y con confianza para acabar de superar el cáncer:"Lo recordaré como algo jodido, pero que me habrá hecho mejor (...) Hay muchas cosas que quiero hacer y mucha gente con las que quiero hacerlas", afirmó el artista, que recientemente cumplió 50 años.

Por otro lado, se refirió a su enfermedad como "la guinda de un periodo interesante" porque en los últimos años también ha mantenido una disputa legal con su exmujer, la cantautora y guitarrista Brody Dalle, por la custodia de sus tres hijos tras terminar en 2019 una relación tormentosa en la que ambos se han acusado de maltrato físico.

"Han sido los cuatro años más oscuros de mi vida (...). Me plantearé mi nueva vida a partir de todas esas piezas", sentenció Josh Homme. En 2021, dos de sus hijos -de 11 y 7 años- presentaron una orden de alejamiento contra el músico que les fue denegada y su exesposa, vocalista del grupo punk The Destillers, fue condenada a realizar trabajos comunitarios por no entregar el hijo menor a Homme.

Josh Homme e Iggy Pop lanzaron su primer disco

Iggy Pop y Josh Homme lanzaron un disco conjunto en marzo titulado 'Post Pop Depression'. Asimismo, presentaron su tema 'Gardenia' en el programa de televisión The Late Night With Stephen Colbert, donde explicaron cómo surgió la idea para el proyecto.

"Se lo propuse con un mensaje de texto a través de mi teléfono móvil de tapa. Nos escribimos por mensajes con poemas en prosa durante un tiempo", indicó el veterano artista de 76 años.

Según explicó Iggy Pop, el álbum se grabó durante tres semanas en Joshua Tree (California), una localidad aislada de unos 7 000 habitantes.

"Es más fácil mantener un secreto cuando no tienes a quien contárselo", apuntó Josh Homme. "Está genial porque tienes la oportunidad de equivocarte, arreglar las cosas por tu cuenta y encontrar tu propio camino", declaró.