Camilo Blanes habló de su cambio de género: "Ahora estoy a gusto"

Camilo Blanes ha tenido conductas extremas por el abuso del alcohol y drogas. Sin embargo, tras anunciar que ahora se siente mujer y se hace llamar Sheila Devil, dio a conocer que ha iniciado un tratamiento para cambiar su género.

“Soy del sexo que siempre he sido. Camilín es aborreciente, pero no porque no me guste ser hijo de mi padre, mi padre lo será siempre, me parezco a él a morir", dijo para Europa Press.

“Me he analizado y he pensado, realmente eso no es. Me ha costado rato, pero ahora estoy muy a gusto. Si a alguien le molesta, a lo mejor se tiene que mirar más al espejo. Yo veo lo que tengo que ver, yo hago lo que puedo hacer", continuó. "Lo último que quiero es llamar la atención. He llevado en extremo y lo he hecho por una razón: para terminar lo que estaba haciendo, lo odiaba”, agregó el hijo de Camilo Sesto.

Además, aclaró que su transición a mujer es una decisión propia y de autodescubrimiento que solo le compete a él, aunque no negó que "hay preocupación" en el proceso.

“Las palabras me duelen. Ante todo, lo que quiero es encontrar mi camino individual, saber quién soy, se ve claramente lo que está pasando. ¿Por qué tenemos que estar pegados todos?”, aseveró Camilo Blanes.

Camilo Blanes descartó tener problemas con el alcohol

En setiembre de 2018, el cantante español Camilo Sesto falleció a los 72 años, producto de los problemas renales que lo aquejaban. Desde entonces, su hijo Camilo Blanes estuvo en el ojo de la tormenta, pues se rumoreaba que tenía problemas de alcoholismo.

Una de las personas encargadas en esparcir este rumor fue, precisamente, Lourdes Ornelas, madre del popular ‘Camilín’, quien manifestó a la revista “¡Hola!” su preocupación por el estado de salud de su hijo.

“En los últimos tiempos estaba mucho mejor. Asistía a reuniones de Alcohólicos Anónimos y había ingresado en una clínica que le había ido muy bien. Pero ahora ha recibido la herencia y las cosas se han complicado. Ya no tengo tanto control sobre la situación, porque él ya no vive conmigo…”, dijo la exesposa del cantante en ese entonces.

Tras estas declaraciones, Camilo Blanes decidió brindar una entrevista al programa español Viva la vida. Allí afirmó que su madre estaba mintiendo y relató el duro momento que pasa debido a la muerte de su papá.

“Estoy bien, tengo días buenos y días malos, como todo el mundo, pero bien en el fondo. Nunca se ha muerto nadie de mi alrededor y encima es mi padre. Ha cambiado todo, me ha dejado una serie de principios, de valores. Eso es lo que tengo de él, aparte de muchas otras cosas”, comentó en el espacio televisivo.

Asimismo, el heredero absoluto de la fortuna de Camilo Sesto aseguró que no tiene problemas con el alcohol pese a las afirmaciones de Ornelas.