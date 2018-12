Juan Gabriel: Conductor mexicano se burla del imitador peruano de "Yo soy" [VIDEO]

Juan Gabriel y su supuesta resurrección es el tema del año en México. Tal es así que diversos programas aztecas juegan con la posibilidad de que el Divo de Juárez esté vivo.

Esta vez, en una secuencia humorística del programa "Cuéntamelo ya", el actor y conductor Paul Stanley presentó un video en el que supuestamente aparece el cantante.

Sin embargo, en el clip quien aparece es Ronald Hidalgo, el imitador peruano de Juan Gabriel. Por unos segundos, se le ve interpretar una de las canciones del cantante.

Lo curioso fue lo que sucedió después de que emitieran el pequeño video. Los controvertidos comentarios de los conductores no se hicieron esperar.

Mira el video en el que se habla del imitador peruano de Juan Gabriel:

"Está un poquito bronceado, la verdad, está un poquito pasado de 'tueste'... ¡pero es él! ¡Es él!", sostuvo Paul Stanley. Su coanimadora respondió: "Eso no te lo cree ni un niño de dos años. Ese es uno de los imitadores de Juan Gabriel... y además bastante 'chaqueto' [estúpido] la 'neta'".

Como se recuerda, el ex mánager de Juan Gabriel, Joaquín Muñoz, aseguró que el cantante no está muerto y que reaparecería el 15 de diciembre. Cuando esto no sucedió, dio otra fecha, en enero. Esto ha motivado que varios programas mexicanos se burlen de la situación.