'Hasta que te conocí', la dolorosa historia detrás de la canción de Juan Gabriel, el ídolo mexicano

Juan Gabriel, uno de los íconos máximos de la música mexicana, está hoy de cumpleaños. El fallecido ‘Divo de Juárez’ cumpliría 75 años este martes 7 de enero dejando un legado con más de 150 millones de discos vendidos en todo el mundo y 1,800 canciones donde es recordado por su letra, sus interpretaciones y gran desenvolvimiento en el escenario.

Con una exitosa trayectoria y siendo considerado uno de los compositores musicales más importantes en la historia de México y Latinoamérica, Alberto Aguilera Valadez, conocido como Juan Gabriel, trajo inolvidables temas como: Querida, Yo no nací para amar, No tengo dinero, Amor eterno, Abrázame muy fuerte, Así fue, Porque me haces llorar, El Noa-Noa, entre otros.

Sin embargo, su icónica canción Hasta que te conocí, tercer sencillo de su álbum Pensamientos (1986), guarda una dolorosa y triste historia que vincula al divo mexicano con la decepción, el maltrato y una de las peores experiencias en su vida.

Según reveló el medio mexicano TV Azteca Yucatán, se pensó por muchos años que la canción Hasta que te conocí era dedicada a un amor imposible del cantante. No obstante, la verdad es que la melodía y la letra hace referencia a la “duración relación” con Victoria Valadez Rojas, su madre quien lo dejó en un orfanato visitándolo ocasionalmente sin mostrar afecto ni el cariño necesario para un niño.

“De cierta manera, la canción (Hasta que te conocí) fue escrita por Juan Gabriel pensando en todo el dolor, tristeza, sufrimiento y añoranza que vivió debido a la complicada relación con su madre, donde nunca le expresó amor ni cariño”, resalta el portal.

Juan Gabriel es considerado uno de los cantantes más importantes en la historia de México. | Fuente: Facebook (Juan Gabriel)

Juan Gabriel tendrá homenaje en Ciudad Juárez por su cumpleaños

Juan Gabriel tendrá un homenaje en Ciudad Juárez, lugar donde se mudó desde muy pequeño junto a su madre y donde brilló en sus inicios en la música. Por medio de sus redes sociales, se anunció que el evento denominado ‘Las mañanitas noa noa’ contará con artistas, acompañados de mariachis, quienes cantarán para recordar al ídolo en un museo con su nombre.

“Este 7 de enero recordamos con cariño el 75 aniversario del Natalia del señor Alberto Aguilera Valadez (…) Los invitamos a sumarse con nosotros y cantarle las mañanitas al estilo Noa Noa e el museo Juan Gabriel. ¡Los esperamos en ciudad de Juárez!”, se lee en la publicación donde se informa sobre una misa al mediodía y el evento principal a las 8 de la noche.

En ese sentido, la cuenta de Instagram de Juan Gabriel compartió un video con fotos inéditas del divo mexicano desde su juventud hasta sus últimos años en el escenario y acompañado del memorable tema Te lo pido por favor.

Del mismo modo, se mostró otra foto del cantante con dos de sus cinco hijos, así como retratos de sus inicios en la música. “Antes de ser Juan Gabriel soy un hombre agradecido. Hoy, celebramos al que lo dio todo. Feliz cumpleaños hasta el cielo”, se lee en la publicación.

Por otro lado, la Secretaría de Cultura de México compartió un video celebrando los 75 años de Juan Gabriel resaltaron su trayectoria como “uno de los artistas más destacados de América Latina” y recordando que, anteriormente, fue homenajeado en el Palacio de Bellas Artes, donde solo se reciben a los más grandes referentes mexicanos.

Juan Gabriel será homenajeado este 7 de enero en la ciudad de Juárez, en México. | Fuente: Facebook (Juan Gabriel)

¿Quién fue Juan Gabriel?

Alberto Aguilera Valadez, conocido en el mundo artístico como Juan Gabriel, fue un cantautor y actor mexicano nacido en Parácuaro, Michoacán, el 7 de enero de 1950. Es considerado uno de los artistas más importantes de Latinoamérica, con más de 7 mil millones de reproducciones en YouTube, y dejando huella en los géneros de baladas, rancheras y pop.

Conocido también como el Divo de Juárez, es el compositor hispano más cantado a nivel mundial. Su popularidad es tal que ha sido buscado en al menos 28 países, según datos de Google Trends desde 2004. México, Guatemala, Nicaragua, Cuba y Venezuela fueron los países con mayor interés de búsqueda.

Por otro lado, Juan Gabriel, en el Palacio de Bellas Artes fue el álbum más buscado del cantante en Google desde 2004, mientras que la canción Abrázame muy fuerte fue la más buscada desde el mismo año. El video musical acumula más de 510 millones de vistas en YouTube. El Noa Noa y Por qué me haces llorar ocupan el segundo y tercer lugar de las búsquedas en México.

El 28 de agosto de 2016, México se tiñó de luto al conocerse que su hijo favorito había dejado este mundo tras sufrir un infarto en su casa de Santa Mónica, California. Juan Gabriel había realizado una presentación dos noches antes en Los Ángeles. La noticia rápidamente sacudió al mundo, que lloró la partida de uno de los máximos artistas en español.

