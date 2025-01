Shawn Mendes llegó a Cusco y sorprendió a sus fanáticos peruanos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Shawn Mendes, la estrella canadiense del pop, ha sorprendido a sus fanáticos con su visita al Cusco, uno de los destinos más emblemáticos de Sudamérica. El cantante, conocido por éxitos como Señorita y Stitches, ha sido visto en el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete y también compartiendo momentos con algunos admiradores.

Su presencia no ha pasado desapercibida, y los fans peruanos han inundado las redes sociales con imágenes y videos del artista disfrutando de su viaje. Además, de acuerdo con las fotos compartidas en la red social X, está viajando junto a Helena Gualinga, una activista ecuatoriana con raíces sueco-finlandesas, miembro de la comunidad quechua Sarayaku; que, según sus seguidores, sería su nueva conquista.

Según reportes, Shawn Mendes viajó a Ecuador junto a su familia y después vino a Perú solo con Gualinga, porque su próximo destino fue el Cusco. Aunque se mantiene discreto sobre los motivos de su visita, muchos aseguran que simplemente disfrutando de unas vacaciones alejadas de su ajetreada agenda.

Con su combinación única de paisajes naturales y patrimonio cultural, la ciudadela ha dejado una impresión imborrable en todas celebridades como el actor Simu Liu, la Miss Universo Sheynnis Palacios, la cantante Palima San Basilio y la actriz colombiana Carmen Villalobos, que se han animado a hacer turismo en nuestro país.

Shawn Mendes ofrecerá un concierto en Perú

Shawn Mendes regresa al Perú luego de seis años. Gracias al auspicio de Studio 92, el reconocido cantante canadiense dará un memorable concierto el 1 de abril de 2025 en el Costa 21, en el distrito de San Miguel, para hacer vibrar a todos sus fans con sus clásicos —y exitosos— temas: There's Nothing Holdin Me Back, Treat You Better, Señorita, Wonder, Stitches, entre muchos otros.

Como parte de su gira Solo para Amigos y Familia, el músico y compositor de 26 años pisará suelo peruano para poder estrenar los nuevos temas de su quinto álbum Shawn donde dará a conocer temas inéditos mezclando el folk pop y rock pop.

La última vez que Shawn Mendes pisó la capital fue el 14 de diciembre de 2019, cuando se presentó en el Jockey Club como parte de la gira Shawn Mendes: The Tour.

Cobertura RPP EP02 | FP24 | Machu Picchu: 17 años de ser declarada maravilla del mundo Machu Picchu cumple 17 años como una de las siete maravillas del mundo moderno y va por buen camino para recuperar sus cifras prepandemia. Nuestro periodista Jorddy Quispe recogió varias voces, entre ellas las de turistas admirados por conocer la llaqta incat. Leer más Cobertura RPP EP02 | FP24 | Machu Picchu: 17 años de ser declarada maravilla del mundo