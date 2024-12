Karol G llevará su historia a Netflix en 2025 con un documental dirigido por Cristina Costantini

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La cantante Karol G presentará su "historia de poder, pasión e inspiración" en un largometraje documental que llegará a Netflix en 2025. El proyecto estará dirigido y producido por la galardonada con un Emmy, Cristina Costantini, conocida por su trabajo en Mucho Mucho Amor: La Leyenda de Walter Mercado y Science Fair.

La producción estará a cargo de This Machine, en asociación con Interscope Films y Bichota Films. Este equipo ha sido responsable de otros éxitos recientes como el documental Elton John: Never Too Late y Martha. Además de Costantini, los productores del documental incluyen a R.J. Cutler, Elise Pearlstein y Trevor Smith.

"Una historia de sueños que parecían imposibles y que se alimentaron de una fe inquebrantable ¡Una lucha que lo desafió todo! Mi vida, mi trabajo, mi verdad y la conexión tan especial con ustedes... Mi sueño hecho realidad", dijo Karol G sobre el proyecto.

Otros miembros del equipo de producción incluyen a Kristofer Ríos, Alex Simmons y Mariem Pérez, mientras que Sofía Vanegas Cardona, de Bichota Films, será co-productora. Los productores ejecutivos serán Mark Blatty y Margaret Yen, junto con John Janick y Nir Seroussi de Interscope Capitol.

Aún no se ha revelado la fecha exacta de su estreno en la plataforma de streaming.

¿Quién es Karol G?

Karol G, la artista colombiana que nació en Medellín en 1991 y es hoy una de las figuras más exitosas de los últimos años, ha conseguido importantes reconocimientos en la industria artística. Empezó compitiendo en Factor X en 2005, pero no logró triunfar, pese a ello años después fue capaz de llenar el estadio Santiago Bernabéu durante 4 fechas seguidas poniendo fin al tour Mañana será bonito que la llevó a países como Perú, Chile, Argentina, México y Francia.

Según el portal Celebrity Net Worth, especializado en fortuna de famosos, Karol G tiene un patrimonio de 25 millones de dólares. Según la plataforma española, La Información Económica este monto es cuatro veces mayor a lo que registraba en 2021.

“Mucha culpa de ellos lo tiene las giras Bichota Tour y $trip Love Tour que realizó tras la pandemia, donde logró unos ingresos de 70 millones de dólares en entradas, según Billboard Boxscore”, informa La Información Económica.

Su patrimonio, según la plataforma, está conformado por una lujosa vivienda en Medellín, un penthouse en Miami y una mansión de estilo americano en Los Ángeles. Entre todas suman un valor de más de 6 millones de dólares.

