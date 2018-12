Juan Gabriel falleció en agosto del 2016. | Fuente: Facebook | Juan Gabriel | Fotógrafo: Robert Hacman

Eduardo Jahuey, imitador de Juan Gabriel, podría haber puesto fin a los rumores del supuesto retorno del cantante. Él reveló que se pusieron en contacto con él para fingir la reaparición del Divo de Juárez en el escenario.

Jahuey reveló que este contacto ha sido más insistente desde que iniciaron los rumores de que el cantante aún está con vida. “Fue mi ex mánager, al cabo que ya nos divorciamos, obviamente, artísticamente”, dijo al programa radial “Todo para la Mujer”, de México

"Me quisieron hacer la propuesta de hacerme unas fotos de espalda, de lado, grabarme cantando, en la casa de ustedes en las bohemias que hacemos de repente. Obviamente, un video de lejos para hacerlo pasar, ahorita, que está tan en boga lo de Juan Gabriel", agrega.





Él explica que los interesados en realizar esta farsa sólo desean seguir difundiendo el rumor de que Juan Gabriel sigue con vida, pero su ética profesional y el agradecimiento que le tiene al Divo de Juárez le impide participar de este acto.

"Me hizo la propuesta, que obviamente le hicieron a él (su ex mánager) porque tiene conexión con la gente que sacó este tipo de noticia tan desagradable", señaló el imitador.





"No me presto a ese tipo de cosas, vengo de una familia de artistas. No lo haría. Estoy agradecidísimo con el señor Juan Gabriel. Personalmente, me dio la bendición [autorización para que lo imitara] hace muchos años en el Palenque de Texcoco. Entonces, jamás lo haría, no me prestaría a eso", insistió Jahuey.

Como se recuerda, desde hace algunos meses, su ex representante Joaquín Muñoz aseguró que Juan Gabriel se encuentra con vida y que pronto regresará a los escenarios con un gran espectáculo.