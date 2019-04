Juan Gabriel: Presidente de México reveló que recibió una carta sobre el Divo de Juárez

Juan Gabriel falleció en Estados Unidos en el 2016. | Fuente: © Robert Hacman Photography

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confesó este martes que un supuesto representante de Juan Gabriel le dijo que el cantante sigue vivo, pero el mandatario aseguró que "no hay elementos" que lo demuestren.



"Sí se acercó una personas que dice que sabe que vive Juan Gabriel. Me entregó una carta pero hasta ahí nada más. No puedo decir más. No hay elementos que prueben nada", dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional.



El mandatario recordó que tuvo "una muy buena amistad" con este emblemático cantante mexicano fallecido el 28 de agosto de 2016 en Estados Unidos.



"Es una persona, esté vivo o esté muerto, excepcional, extraordinaria. Es amor eterno", dijo el mandatario usando el título de una canción del cantante y compositor, desatando risas entre los periodistas.

LA ANÉCDOTA CON JUAN GABRIEL

López Obrador pidió que la gente se quede con la imagen de Juan Gabriel como "una persona libre y patriota" además de "muy defensor del pueblo de México".



"Vamos a dar como hecho de que vive por sus canciones. Por su talento. Fue una persona buena, extraordinaria", expresó el presidente.



Además, compartió una anécdota de cuando ejerció como jefe de Gobierno de la capital mexicana e invitó a Juan Gabriel a actuar en la céntrica plaza del Zócalo.



Según el mandatario, el cantante estuvo esperando toda la noche tras el concierto para reunirse con López Obrador a las seis de la mañana, hora en la que el político comenzaba su jornada laboral en el Ayuntamiento, ubicado en el mismo Zócalo.

LA SUPUESTA RESURRECCIÓN

Durante el pasado diciembre corrió con fuerza el rumor en México de que Juan Gabriel seguía vivo y que tenía previsto reaparecer públicamente.



Sin embargo, nunca apareció este artista que nació en Parácuaro, en el estado suroccidental de Michoacán el 7 de enero de 1950.



Juan Gabriel destacó tanto por su faceta de cantante como la de compositor y productor para otras grandes estrellas, entre las que destacan la mexicana Lola Beltrán, el canadiense Paul Anka y la española Rocío Dúrcal.



En sus últimos años estuvo delicado de salud, especialmente en 2014, cuando una neumonía lo mantuvo apartado de los escenarios varios meses, si bien apareció tiempo después aparentemente recuperado.



Horas antes de fallecer, Juan Gabriel ofreció un concierto en Los Ángeles (EE.UU.) dentro de su tour "MeXXico es todo", que medios locales destacaron que fue vibrante y lleno de energía. EFE