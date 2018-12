Juan Gabriel falleció el 28 de agosto de 2016 de un infarto en California, Estados Unidos. Sin embargo, desde aquella fecha han surgido diversas teorías que señalan que el cantante sigue vivo y simuló su muerte para librarse de un complot en su contra.

El primero en pronunciarse al respecto fue Joaquín Muñoz, ex mánager de 'El Divo de Juárez', quien dijo el pasado mes de Noviembre que Juan Gabriel está vivo y constantemente se reúne con él. Incluso, aseguró que él se encarga de realizar los pagos de los gastos corrientes del intérprete hasta la actualidad.

Asimismo, el comentario de Joaquín Muñoz que más polémica causó en México y en el mundo fue cuando se animó a dar una supuesta fecha para la reaparición de Juan Gabriel tras simular su supuesta muerte en 2016.

“El simuló su muerte. Él no está escondido porque él no es asaltante o narcotraficante. Está en una casa y está perfectamente confortable. El mes que entra [diciembre], pasando el día 15 va a aparecer ya públicamente”, dijo el pintoresco personaje al programa “Intrusos”.

Tras los comentarios de Muñoz apareció Jorge Carbajal, periodista mexicano que ha realizado diversas investigaciones sobre la muerte de Juan Gabriel. Él también reveló ante los medios de comunicación que el cantante sigue vivo y mantiene comunicación con él.

El supuesto encuentro entre Carbajal y Juan Gabriel se dio tras el terremoto que sucedió en México en 2017. El periodista llevó hasta una casa en Morelos [donde supuestamente estaba escondido Juan Gabriel] una caja con alimentos no perecibles y quedó "impactado" cuando lo vio vivo.

"Está menos gordo y canoso. Tiene barba, no como la de Santa Claus ─que dijeron que tenía─ sino una barba un poco crecida y llevaba un sombrero. Me quedé impactado y le di una caja. Él me dijo: 'gracias mi hijo. Hablamos más tarde'", sostuvo Carbajal en el programa "Intrusos".

Sin embargo, Jorge Carbajal no cree que Juan Gabriel vuelva a aparecer en público y mucho menos para realizar un espectáculo. Según cuenta, el mismo cantante le dijo que está "cansado" de cantar.

"Yo creo que él [Juan Gabriel] va a regresar un día, pero no creo que en diciembre o en enero, y mucho menos a realizar un show. Yo le propuse que vuelva con un concierto, pero él me dijo: 'llevo 40 años cantando. Estoy cansado de eso, lo que quiero es producir'", agregó el periodista.

LA PALABRA DEL TESTIGO

Ahora, tras las sorprendentes teorías de Joaquín Muñoz y Jorge Carbajal, la persona que estuvo con Juan Gabriel el día de su muerte salió a hablar por primera vez del tema y su confesión desbarata las hipótesis de los antes mencionados.

Se trata de Isaac Efraín Martínez, amigo de Juan Gabriel y de quien la prensa mexicana sospecha fue la última pareja sentimental del cantante, quien estuvo con 'El Divo de Juárez' el preciso momento en que falleció.

"Yo estoy seguro que Juan Gabriel no está vivo, pero yo creo que la gente quiere creer eso. Está bien tener esa ilusión, pero hay que aceptar las cosas como son", dijo Martínez al programa "Suelta la sopa".

También confesó que fue él quien alertó a todos los trabajadores de la casa de Juan Gabriel sobre la muerte del cantante de éxitos musicales como "Querida" y "Hasta que te conocí".

"Yo lo vi. Soy el único que sabe cómo fue todo esto [la muerte de Juan Gabriel] (...) Le avisé a todos los trabajadores. Éramos como seis personas en la casa", aseveró.

A dos años de la muerte de Juan Gabriel, muchos usuarios en redes sociales y sus fanáticos más fieles solo esperan que 'El Divo de Juárez' pueda encontrar el descanso eterno.