De víctima a campeona: tras quedar en silla de ruedas por su exnovio, Tracy Otto compite en los Juegos Paralímpicos

Tracy Otto sobrevivió a un brutal ataque que la dejó en silla de ruedas y encontró en el tiro con arco una nueva pasión. Hoy, es un símbolo de esperanza y compite en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

El 24 de octubre de 2019, la vida de Tracy Otto dio un giro trágico que la marcaría para siempre. Su expareja la atacó brutalmente con una pistola de perdigones y un cuchillo, dejándola con una lesión medular que la confinó a una silla de ruedas y le hizo perder el ojo izquierdo. Sus sueños de ser una modelo de fitness habían acabado.

"No sé qué pasó exactamente; simplemente me desplomé y perdí el conocimiento", recuerda en una entrevista con la BBC. Su atacante ingreso por la noche a su casa, la golpeó repetidamente. Luego, le disparó en el ojo y le clavó un cuchillo en la parte posterior del cuello, dejándola paralizada. Después, la agredió sexualmente.

Después de pasar varios meses en el hospital recuperándose física y mentalmente, salió en silla de ruedas, con movimientos limitados en los brazos y ciega del ojo izquierdo. Nunca imaginó que encontraría consuelo en un deporte que jamás había practicado, y que ese mismo deporte la llevaría a los Juegos Paralímpicos de París 2024.

Superando la adversidad a través del deporte

En el deporte, Tracy Otto encontró un refugio, aunque de una manera completamente distinta a lo que alguna vez había imaginado. En 2021, comenzó a practicar tiro con arco, utilizando un arnés personalizado que le permite disparar las flechas con la ayuda de su boca para complementar el movimiento de sus manos.

"Intento entrenar de tres a cinco días a la semana, dependiendo de cómo se sienta mi cuerpo. Siempre me ha gustado ir al gimnasio, y creo que es excelente para mi salud mental, aunque no siempre sea posible. También intento meditar todas las mañanas. Cuando estoy disparando, ya sea en un entrenamiento o en una competición, no pienso en mi discapacidad", confesó a EFE.

Su dedicación, ambición y espíritu de superación la llevaron a progresar rápidamente en este deporte, que se convirtió en su motor de vida y en una nueva fuente de esperanza. Tanto así, que clasificarse para competir en los Juegos Paralímpicos de París, tanto en equipo mixto como a nivel individual, se convirtió en "una de las mejores noticias" de su vida.

Cinco años después del episodio más difícil de su vida, y respaldada por la medalla de oro que ganó en los Parapanamericanos de Santiago 2023, Tracy Otto se ha convertido en un símbolo de esperanza para quienes sobreviven a la violencia. Con solo tres años de entrenamiento en tiro con arco, su historia de superación resuena mientras su expareja cumple una sentencia de 40 años.

