El cantante canadiense de 25 años se encuentra actualmente casado con la modelo estadounidense Hailey Baldwin, una relación que lo ha llevado a sentar cabeza y dejar de ser captado por los paparazzis en compañía de diferentes modelos cada semana.

Su vínculo —a todas luces tóxico— con la exestrella de Disney Selena Gomez también llegó a su fin, luego de que retomaran su relación en innumerables oportunidades y la cantante ingresara a un centro de rehabilitación para lidiar con sus problemas emocionales.

Quien también padeció de problemas emocionales fue Bieber, que aunque nunca aclaró si sufría de depresión o problemas de ansiedad, pero confesó en una entrevista a Vogue, que era adicto al sexo y al Xanax, medicamento que dejó en el 2014.

"Me encontré haciendo cosas de las que estaba muy avergonzado, ser súper promiscuo y cosas así, y creo que usé Xanax porque estaba muy avergonzado. Mi mamá siempre me dijo que tratara a las mujeres con respeto. Eso siempre estaba en mi mente mientras lo hacía, así que no podía disfrutarlo", explicó en aquella oportunidad.

Es así que hoy el intérprete de “Love Yourself” ha hecho uso de sus redes sociales para publicar una serie de consejos para aquellas personas que tienen que lidiar con ataques de pánico, episodios repentinos de miedo o ansiedad intensos, que presentan síntomas físicos como taquicardia y sudor.

“Mira a tu alrededor. Encuentra cinco cosas que puedas ver, cuatro cosas que puedas tocar, tres cosas que puedas oír, dos cosas que puedas oler y una cosa que puedas probar", se lee en la imagen.

A este método se le conoce como “groundind”, que puede ser traducido como “pisar tierra”, y se utiliza cuando una persona, que está atravesando una crisis de pánico, siente que está perdiendo el control sobre lo que sucede a su alrededor.

El cantante reveló que fue su abuela quien compartió esta imagen con él, una que ha encontrado muy útil, por lo que desea que sus seguidores lo ayuden a difundirla. La publicación cuenta hasta el momento con más de un millón y medio de reacciones.

SOBRE LOS ATAQUES DE PÁNICO

De acuerdo con el doctor Fernando Maestre, los ataques de pánico tienen que ver con problemas de estrés no resueltos, que hacen a las personas más proclives a padecer de ansiedad y pánico, lo que puede afectarnos a nivel físico y emocional.

“Si logramos a manejar el estrés y no estamos con personas que nos perturban o con parejas que no nos convienen, se pueden crear posibilidades grandes de no sufrir ansiedad ni pánico”, afirmó en el programa Era Tabí de RPP Noticias.

Asimismo, el psicoanalista Leopoldo Caravedo señala que es posible que la ansiedad esté cubierta de una serie de síntomas adicionales, que tienen como consecuencia que la persona que la sufre no se dé cuenta de lo que realmente está pasando. El problema, entonces, debe tratarse en tres planos: el físico, el mental y emocional.

“La psicoterapia y la conversación son tan importantes como la medicación, pero la meditación y la relajación también son ejercicios importantes”, aseguró.