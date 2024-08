"Te amo tanto, bebé Jack": Mamá de Justin Bieber se emocionó con la llegada de su primer nieto

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pattie Mallette expresó una profunda emoción y gratitud tras el nacimiento de su primer nieto, Jack Blues, hijo de Justin Bieber. Como abuela primeriza, compartió en sus redes sociales lo bendecida que se siente al presenciar el inicio de una nueva generación en su familia. Destacó lo orgullosa que está de Justin y su esposa por embarcarse en el viaje de la paternidad, y cómo el nacimiento del bebé ha llenado su vida de una nueva alegría y propósito.

A través de sus redes sociales, la mamá del intérprete canadiense se mostró emocionada por la llegada del bebé: "Oh mi corazón. Bienvenido bebé Jack ¡Te amo tanto! Gracias al señor, ¡un milagro!". Por otro lado, Jeremy Bieber, padre del artista, también se pronunció sobre esta noticia: "Papá", escribió en su cuenta de X, antes Twitter, en referencia a su hijo.

¿Cómo anunció Hailey y Justin Bieber su embarazo?

En mayo de este año, Justin y Hailey Bieber anunciaron que estaban esperando a su primer hijo. La modelo y el cantante canadiense compartieron imágenes donde lucen felices por la noticia. Además, parece que han renovado sus votos matrimoniales.

Después de meses de sospechas, por fin la pareja confirmó que pronto llegará un integrante más a la familia. Como se recuerda, el año pasado, la hija de Stephen Bladwin mostró su deseo de ser madre y lo reiteró en varias entrevistas. Muchos esperaban que mostrara su baby bump en la reciente edición de la Met Gala, pero decidieron hacerlo más especial.

En una sesión fotográfica, Hailey Bieber lució un vestido blanco con un velo, mientras que Justin Bieber fue quien capturó las imágenes.

La reacción de Pattie Mallette, mamá de Justin Bieber, tras el nacimiento de su primer nieto.Fuente: @pattiemallette

¿Quién es Pattie Mallette?

Pattie Mallette es una autora, productora y personalidad canadiense, conocida principalmente por ser la madre del famoso cantante Justin Bieber. Nació el 2 de abril de 1975 en Stratford, Ontario, Canadá. Mallette tuvo a Justin a una edad temprana, y a pesar de enfrentar muchos desafíos como madre soltera, desempeñó un papel crucial en la carrera de su hijo, apoyándolo desde sus inicios en la música.

También es autora del libro autobiográfico Nowhere but Up: The Story of Justin Bieber’s Mom, publicado en 2012. En él, Mallette cuenta su historia personal, incluyendo las dificultades que enfrentó en su juventud, como el abuso, la depresión y su lucha con las adicciones, además de cómo encontró fuerza en su fe y su amor por su hijo.

Además de su rol como madre de Justin Bieber, Pattie Mallette ha estado involucrada en varias obras benéficas y proyectos de producción, utilizando su plataforma para apoyar causas relacionadas con la salud mental y el bienestar infantil.