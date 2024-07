Alexandra Daddario está embarazada: "Mi hijo irá al colegio con los niños de Margot Robbie y Hailey Bieber"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pocos días después de que Margot Robbie fuera noticia por su embarazo, su colega Alexandra Daddario también anunció mediante su cuenta de Instagram que se convertirá en madre de su primer bebé. "¡Felicitaciones! La estrella está esperando su primer hijo con su marido, el productor de cine Andrew Form, y finalmente está lista para hablar de ello", escribió la revista Vogue.

En el medio internacional, la protagonista de la película de Baywatch mencionó que usaba ropa holgada para mantener en secreto su estado de gestación y en sus redes compartía imágenes hasta la mitad de su cuerpo para no levantar sospechas. "Emocionada por mi hijo para ir a preescolar con los niños de Margot Robbie y Hailey Bieber", bromeó.

Ahora, al revelar su embarazo, Alexandra Daddario comentó qué opina de la maternidad a sus 38 años: "Siento que ahora que estoy embarazada y todo es exitoso y saludable, no debería quejarme", mencionó antes de contar que tuvo un aborto espontáneo.

"Es largo y complicado, así que no quiero ser demasiado específica. Ese tipo de pérdidas y traumas son muy difíciles de explicar a menos que hayas pasado por ellos. Me identifico con las mujeres que han pasado por ese tipo de cosas de una manera que antes no entendía del todo. Es muy, muy doloroso", dijo al respecto.

Alexandra Daddario espera a su primer hijo con su esposo Andrew Form.Fuente: @alexandradaddario

Margot Robbie espera a su primer bebé

Margot Robbie está embarazada. Según informó la prensa internacional, la actriz y productora australiana, que dominó la taquilla en 2023 con el estreno de la película Barbie, espera su primer hijo junto a su marido, Tom Ackerley, con quien está casada desde 2016.

"Múltiples fuentes nos confirman que la estrella de Barbie, de 34 años, y su marido, Tom Ackerley, están esperando su primer bebé", comunicó People el domingo. Sin embargo, los representantes de Robbie y Ackerley aún no han brindado comentarios.

También han surgido fotos que muestran a Robbie con la barriga ligeramente abultada durante unas vacaciones en Italia. En estas imágenes, publicadas por Daily Mail, se ve a Margot subiendo cuidadosamente a un bote con la ayuda de su esposo, quien le ofrece la mano para que se sostenga.

¿Qué famosas anunciaron su embarazo este 2024?

Estas celebridades han compartido su emocionante noticia de varias maneras creativas y conmovedoras:

1. Sofia Richie y Elliot Grainge: La pareja está esperando su primer hijo, una niña, según lo anunciado en una sesión de fotos para Vogue.

2. Suki Waterhouse y Robert Pattinson: Suki anunció su embarazo en noviembre de 2023 y ya ha dado a luz a su primer bebé.

3. Aly Michalka y Stephen Ringer: Aly anunció su primer embarazo a finales de enero y compartió su entusiasmo en una entrevista con People.

4. Rooney Mara y Joaquin Phoenix: Rooney Mara mostró su barriga por primera vez en el Berlinale International Film Festival en febrero.

5. Linda Phan y Drew Scott: La estrella de HGTV Drew Scott y su esposa Linda Phan están esperando su segundo hijo este año.

Podcast recomendado Conversamos al respecto con la doctora Angélica Landauro, médico ginecoobstetra de la clínica Internacional y señaló que lo primero que debe hacer una mujer es acudir a una consulta preconcepcional para que tenga una consejería, realizarse pruebas antes de la concepción, ver si tiene factores de riesgo, revisar su peso ya que el sobrepeso trae efectos adversos al embarazo. También explicó que es aconsejable ver si tiene un déficit nutricional, si tuvo una operación de banda gástrica o una pérdida de embarazo. Leer más Espacio Vital (programa) | programa ¿Cómo prepararse para un embarazo saludable?