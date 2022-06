Justin Bieber se ve obligado a aplazar sus conciertos por el empeoramiento de su enfermedad. | Fuente: AFP

Justin Bieber puso en alerta a sus seguidores luego de anunciar que tiene la mitad del rostro paralizado tras ser diagnosticado con el síndrome de Ramsay Hunt. A través de Instagram, el cantante ofreció disculpas a todos los que "se sientan frustrados por las cancelaciones" de los conciertos.

"Como pueden ver, este ojo no parpadea. No puedo sonreír en este lado de la cara. La fosa nasal no se mueve. Así que tengo una parálisis completa en este lado de la cara", explicó Bieber en un video.

El artista indicó que está realizando una serie de ejercicios faciales a diario para recuperar su normalidad cuanto antes, pero que no está claro cuánto tiempo le llevará.

"Volverá a la normalidad. Tomará tiempo, y no sabemos cuánto tiempo será, pero estará bien. Tengo esperanza, y confío en Dios, y confío en que todo esto es por una razón. Pero mientras tanto, voy a descansar", sostuvo.

¿QUÉ ES EL SÍNDROME DE RAMSAY HUNT

El síndrome de Ramsay Hunt es una afección rara, causada por un virus, que infecta un nervio cercano al oído y provoca irritación y parálisis de parte del rostro. Su tratamiento debe realizarse de manera urgente para evitar mayores complicaciones.

"No puedo creer que esté diciendo esto. Hice todo lo posible para estar mejor, pero mi enfermedad está empeorando... A toda mi gente, los amo mucho. Voy a descansar y a estar mejor, manténganme en sus oraciones", dijo el artista canadiense.



En 2020, la salud de Bieber se vio comprometida luego de ser diagnosticado con enfermedad de Lyme, en ese entonces también se hablaba sobre su adicción a las drogas. "Mientras que mucha gente no para de decir que el aspecto de Bieber es terrible, que consume metanfetamina, etc., de lo que no se dan cuenta es que he sido diagnosticado con la enfermedad de Lyme", reveló durante el estreno de su documental, 'Justin Bieber: Seasons'.



Se trata de una enfermedad infecciosa que afecta varios órganos de la persona, causada por la bacteria Borrelia burgdorferi, que es trasmitida por las garrapatas Ixodes ricinus, que a su vez la adquieren cuando pican a roedores salvajes o venados infectados con dicha bacteria. Si no recibe el tratamiento médico indicado puede agravarse, por lo que es importante detectarla a tiempo.

En marzo, su esposa, Hailey Bieber, fue hospitalizada debido a un pequeño coágulo de sangre en su cerebro. La modelo explicó más tarde en un video de YouTube que fue sometida a una cirugía.

