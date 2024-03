Justin Timberlake estrena disco tras seis años y se reencuentra con NSYNC luego de una década

Justin Timberlake presentó los temas de su nuevo álbum, titulado Everything I Thought It Was, en Los Ángeles. Durante el evento, sorprendió a los asistentes con la aparición especial de sus cuatro excompañeros de *NSYNC: JC Chasez, Joey Fatone, Lance Bass y Chris Kirkpatrick.



Los cinco recordaron It’s Gonna Be Me, uno de los grandes éxitos. También interpretaron Paradise, una canción que forma parte del nuevo disco de Timberlake. En esta última década, se unieron anteriormente para interpretar Better Place, que forma parte de la banda sonora de la película de animación Trolls 3.

¿Cómo ha sido el regreso de Justin Timberlake a la música?

Justin Timberlake regresó a la música con un nuevo disco, titulado Everything I Thought It Was, marcando su retorno después de seis años desde su último álbum. Sin embargo, el lanzamiento no ha alcanzado la misma resonancia que sus trabajos anteriores.



Los días de gloria de Timberlake con su debut en solitario Justified (2002), que incluía éxitos mundiales como Cry Me A River, y sus aclamados álbumes siguientes, como FutureSex/LoveSounds (2005) y The 20/20 Experience (2013), se encuetran lejos en el tiempo.



Everything I Thought It Was sigue la misma línea que su predecesor Man Of The Woods (2018), explorando una fusión entre el pop y la música country que no captó el interés ni el entusiasmo de los críticos especializados ni del público en general.

¿Qué dice la crítica sobre el nuevo disco de Justin Timberlake?

Helen Brown, del diario británico The Independent, describe el sexto disco de Justin Timberlake como más propicio para inducir una siesta que para encender pasiones. Su crítica se centra en un punto coincidente con otros medios: la excesiva duración del álbum.



"Si tuviera 10 temas en lugar de 18 (muchos de los cuales podrían perder dos minutos), la redención musical de Timberlake podría ser más bien un jonrón", opina Laura Snapes para The Guardian. Neil Z. Yeung para AllMusic coindice: "Un poco de foco y de edición hubieran sido de gran ayuda".



Medios como Rolling Stone elogian cortes como Fuckin' Up The Disco, describiéndolo como "un homenaje a su propio Let The Groove Get In" y considerándolo "el punto de partida de lo que funciona en el disco frente a los lugares en los que se diluye por completo".

¿Quién es Justin Timberlake?

Justin Timberlake (Memphis, 1981), quien llegó a ser considerado el Príncipe del Pop, en contraposición a su expareja Britney Spears, se hizo conocido como uno de los talentos infantiles de Disney. Posteriormente, como miembro de *NSYNC, logró vender 70 millones de discos.



El artista, que también ha incursionado como actor en películas como In Time (2011), ha vendido más de 88 millones de copias como solista y ha recibió diez premios Grammy, entre ellos por su canción Cant' Stop The Feeling!, uno de sus mayores hits.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis