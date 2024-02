Justin Timberlake retira disculpas a Britney Spears y ella responde: "¿Vas a llevarlo a los tribunales?"

La tregua entre Britney Spears y Justin Timberlake ha llegado a su fin. Después de convertirse en uno de los antagonistas de las memorias de la cantante y enfrentar la desaprobación de sus fans, Timberlake ha decidido retractarse de sus disculpas públicas a Spears. “Me gustaría aprovechar esta oportunidad para disculparme... con absolutamente nadie”, dijo durante un concierto celebrado en Nueva York por su cumpleaños.

Hace una semana, en un esfuerzo por mantener la paz, Spears promovió las nuevas canciones de Timberlake. En su feed de Instagram, compartió su entusiasmo: "Estoy tan enamorada de la nueva canción de Justin Timberlake, Selfish", después de presenciar la presentación de su expareja en el programa Saturday Night Live. "Es tan bueno, ¿y por qué cada vez que veo a Justin y Jimmy juntos me río tanto? (...) PD: Sanctified es asombroso también".

El pasado jueves, Justin celebró sus 43 años con un concierto gratuito que incluyó un repertorio completo de sus éxitos y algunas canciones inéditas de su próximo álbum, Everything I Thought It Was. Sin embargo, lo que llamó la atención del público fue la dedicatoria que terminaría por romper la tregua con Britneyt, cuando interpretó Cry Me a River, el infame tema que le dedicó a su expareja tras el final de su relación en 2002.

"Me gustaría aprovechar esta oportunidad para pedir disculpas... con absolutamente nadie", fueron las palabras capturadas en un video de Instagram filtrado por un asistente al show. Este gesto llega un mes después de la primera indirecta que envió a Britney Spears mientras interpretaba la misma canción en Las Vegas, expresando: "Sin faltar el respeto".

Timberlake solo se había disculpado con Spears una vez, en febrero de 2021, meses antes del fin la tutela legal a la que ella estaba sometida por parte de su padre. "Siento profundamente todas las veces en mi vida que con mis acciones contribuí al problema, hablé cuando no tocaba o no defendí lo que era correcto. Sé que fallé (...) Específicamente quiero disculparme con Britney Spears y Janet Jackson, individualmente, porque me importan y las respeto", manifestó.

¿Qué respondió Britney Spears?

A finales de enero, Britney Spears sorprendió en Instagram tras una disculpa general para aquellos cuyos sentimientos pudieron haberse visto afectados por las revelaciones de sus memorias, The Woman in Me. "Quiero disculparme por algunas de las cosas que escribí en mi libro. Si ofendí a alguna de las personas a las que realmente aprecio, lo siento profundamente", escribió.

Aunque no mencionó nombres, una de las personas que recibió críticas especialmente duras después del lanzamiento del libro en 2023 fue Justin Timberlake, con quien tuvo una relación entre 1999 y 2002. Spears reveló que Timberlake le fue infiel con otra celebridad, aunque no precisó su nombre. Asimismo, contó que sufrió un aborto durante su relación con Timberlake.

Sin embargo, la diplomacia de Britney duró poco. Conocida por sus respuestas y reacciones rápidas ante los mensajes que se le dirigen públicamente en redes sociales, la cantante de 42 años borró su publicación anterior y compartió otros dos mensajes en los que arremetió contra Justin, dejando en claro que también se retractaba de sus disculpas.

“Ten cuidado de cómo manejas tus cartas cuando tienes a la reina de corazones”, escribió en el primer post acompañado de un dibujo de una rosa. En el segundo, el mensaje es más claro: “Alguien me ha contado que vas hablando mal de mí en la calle. ¿Vas a llevarlo a los tribunales o vas a volver a casa llorando con tu madre como la última vez? ¡No pido perdón!”.

¿Qué dijo Britney Spears sobre el nuevo single de Justin Timberlake?

A finales de enero, los seguidores de Britney Spears intentaron sabotear el lanzamiento del nuevo single de Justin Timberlake, Selfish, con el fin de evitar que encabezara las listas de iTunes. Lo hicieron promoviendo la antigua canción homónima de la recordada Princesa del Pop. Sin embargo, Spears decidió tender una rama de olivo hacia su expareja. Timberlake apareció en The Tonight Show, de su amigo de toda la vida, Jimmy Fallon, donde anunció su próxima gira de conciertos, titulada Forget Tomorrow World Tour. Dos días después, se subió al escenario de Saturday Night Live para interpretar en vivo Selfish y una nueva colaboración llamada Sanctified, junto al rapero de Houston, Tobe Nwigwe. "Estoy tan enamorada de la nueva canción de Justin Timberlake, Selfish", compartió Spears en su feed de Instagram, que ahora está configurado como privado. Se refería al primer sencillo de su próximo sexto álbum de Timberlake, Everything I Thought It Was. "Es tan bueno, ¿y por qué cada vez que veo a Justin y Jimmy juntos me río tanto? (...) PD: Sanctified es asombroso también".

