Britney Spears está "enamorada" del sencillo de Justin Timberlake y se disculpa por memorias

Hace tan solo unos días, los seguidores de Britney Spears intentaron sabotear el lanzamiento del nuevo sencillo de Justin Timberlake, Selfish, con el fin de evitar que encabezara las listas de iTunes. Lo hicieron promoviendo la antigua canción homónima de la recordada princesa del pop. Sin embargo, Spears ha decidido tender una rama de olivo hacia su expareja.

Timberlake hizo una aparición en The Tonight Show el pasado jueves, compartiendo momentos de bromas con su amigo de toda la vida y presentador de comedia, Jimmy Fallon. Además de interpretar Selfish, Timberlake presentó en su primera actuación de Saturday Night Live de la noche una nueva colaboración llamada Sanctified, junto al rapero de Houston, Tobe Nwigwe.

"Estoy tan enamorada de la nueva canción de Justin Timberlake, Selfish", compartió Spears en su feed de Instagram, que ahora está configurado como privado. Se refería al primer sencillo de su próximo sexto álbum de Timberlake, Everything I Thought It Was. "Es tan bueno, ¿y por qué cada vez que veo a Justin y Jimmy juntos me río tanto? (...) PD: Sanctified es asombroso también".

¿Qué fue lo que reveló Britney Spears sobre Justin Timberlake?

La publicación de Britney en Instagram del lunes 29 de enero trajo consigo otra sorpresa: una disculpa general para aquellos cuyos sentimientos pudieron haberse visto afectados por las revelaciones de sus memorias, The Woman in Me. "Quiero disculparme por algunas de las cosas que escribí en mi libro. Si ofendí a alguna de las personas a las que realmente aprecio, lo siento profundamente", escribió

Aunque no mencionó nombres, una de las personas que recibió críticas especialmente duras después del lanzamiento del libro en 2023 fue Timberlake, con quien tuvo una relación entre 1999 y 2002. Spears reveló que Timberlake le fue infiel con otra celebridad, aunque no precisó su nombre. Asimismo, contó que sufrió un aborto durante su relación con Timberlake.

Justin Timberlake regresa con nueva música

Justin Timberlake ha regresado al escenario musical en solitario. El cantante de 42 años ha lanzado su nuevo sencillo Selfish, acompañado de un video musical dirigido por Bradley J. Calder. Este tema marca su primera incursión en la música como solista en seis años, desde el lanzamiento de su álbum de 2018, Man in the Woods.

El videoclip revela el lado más vulnerable y auténtico del cantante. La melodía, una apasionante balada de tempo medio, está impregnada de los inconfundibles sonidos R&B que caracterizaron los primeros trabajos de Timberlake. El estreno de esta canción anticipa el lanzamiento de su próximo álbum, titulado Everything I Thought It Was, programado para el 15 de marzo.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis