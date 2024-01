Justin Timberlake lanza 'Selfish' mientras anuncia su próximo álbum

Justin Timberlake regresa al escenario musical en solitario. El cantante de 42 años ha lanzado su nuevo sencillo Selfish, acompañado de un video musical dirigido por Bradley J. Calder. Este tema marca su primera incursión en la música como solista en seis años, desde el lanzamiento de su álbum de 2018, Man in the Woods.

El videoclip revela el lado más vulnerable y auténtico del cantante. La melodía, una apasionante balada de tempo medio, está impregnada de los inconfundibles sonidos R&B que caracterizaron los primeros trabajos de Timberlake. El estreno de esta canción anticipa el lanzamiento de su próximo álbum, titulado Everything I Thought It Was, programado para el 15 de marzo.

En abril de 2023, Timbaland, el renombrado productor que ha colaborado con artistas de la talla de Madonna, Rihanna, Jay-Z y Miley Cyrus, compartió en una entrevista con Variety que él y Timberlake estaban trabajando en nuevo materia. "Acabamos de terminar y todo suena genial", dijo. "Ahora depende realmente de él cómo y cuándo lo imagina lanzar, pero está hecho y está en camino".

Como explicó Timbaland, el nuevo material con Timberlake recuerda a su segundo álbum en solitario ganador del Grammy en 2006, FutureSex/LoveSounds, que ha sido un favorito de los fans durante las últimas dos décadas. "Es la diversión de Justin", dijo el productor, insinuando que están "dando exactamente lo que esperas de nosotros".

"La música es un deporte joven; por supuesto, ambos hemos vivido mucho, pero hay que sacar al niño de 13 años de nuevo, ¿sabes?", añadió. Además, dijo: "Teníamos canciones que tal vez eran demasiado complicadas, así que dijimos que queríamos que se sintiera como la segunda parte de FutureSex, así que hicimos canciones que encajarán con eso".

¿Cómo fue el regreso de *NSYNC?

El 2023 ha estado lleno de novedades para Justin Timberlake. En septiembre, él y *NSYNC lanzaron su primera canción juntos en más de 20 años, Better Place, para su película Trolls Band Together. El quinteto, el el que también están JC Chasez, Lance Bass, Chris Kirkpatrick y Joey Fatone, se juntó en el estudio para grabar la pegajosa canción pop, evocando el sonido de la primera época de la icónica banda de los años 90 y 2000, pero dándole un toque contemporáneo con un ritmo disco-pop.

Cada integrante, quien también desempeña roles en la película animada, tiene su momento destacado, mientras Timberlake toma las riendas del estribillo. Aunque la banda que hizo conocida la canción It's Gonna Be Me ha tenido reuniones en el pasado (como en la ceremonia en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2018 y para honrar el premio Vanguardia en Video de Timberlake en los MTV VMAs de 2013), esta ocasión marcó la primera vez que presentaron nueva música.

