"Era demasiado perfecto para mí": Carol Celico desata críticas por revelar la razón de su divorcio con Kaká

La razón detrás de la ruptura sentimental entre Ricardo Kaká y Caroline Celico finalmente ha sido revelada. Y es que la socialité brasileña compartió en una entrevista para un medio local los detalles de su separación del exfutbolista.

Sus declaraciones han generado un gran revuelo en las redes sociales, pues Celico reconoció que el exfutbolista fue siempre muy atento durante los nueve años de matrimonio, pero se dio cuenta de que había un problema que no podía ignorar: Kaká era "demasiado perfecto" para ella.

"Kaká nunca me traicionó, siempre me trató muy bien. Me dio una familia maravillosa, pero no era feliz porque algo faltaba. El problema es que él era demasiado perfecto para mí", aseguró Celico. Su franqueza ha desencadenado una oleada de reacciones entre los usuarios, muchos de los cuales luchan por entender por qué decidió separarse de su esposo y padre de sus dos hijos: Isabella y Luca.

Kaká y Carolina Dias se casaron en 2019 y fruto de su matrimonio, le dieron la bienvenida a dos hijas, Sarah y Esther.Fuente: IG: @kakA

¿Cómo fue el matrimonio de Kaká y Carol Celico?

La pareja causó sensación en Brasil cuando su romance se hizo público. Cuando Kaká tenía 23 años y Caroline 18, se casaron en 2005 después de cuatro años de relación. Los medios locales destacaron la armonía y la complicidad en su historia de amor, que fue etiquetada como el "matrimonio perfecto".

Sin embargo, nueve años después, su historia tomó un giro inesperado cuando anunciaron su divorcio mediante un comunicado conjunto. Esta noticia sorprendió a todos. "Después de casi nueve años de matrimonio, hemos decidido separarnos de mutuo acuerdo. Tenemos dos hijos, a quienes queremos mucho. A pesar de la importancia que cada uno tiene en la vida del otro, mantenemos respeto, gratitud y admiración mutuos. Pedimos que se respete nuestra privacidad en este momento de grandes cambios", afirmaba el mensaje.

Sorprendentemente, Kaká y Carol anunciaron su reconciliación un mes después de separarse. "Felices para siempre", escribieron en sus redes sociales. Sin embargo, esto resultó ser un espejismo y finalmente tomaron caminos separados. Kaká rehízo su vida junto a Carolina Dias, con quien se casó en 2019 y ha tenido dos hijos: Sarah y Esther.

Kaká volvió a encontrar el amor en Carolina Dias

Kaká y Carolina Dias forman una pareja que ha llamado la atención de los medios y del público desde su unión. El famoso exfutbolista brasileño encontró el amor nuevamente junto a Dias después de su divorcio con Celico. La relación se ha destacado por su solidez y complicidad, y ambos han compartido su felicidad en las redes sociales.

En 2019, se casaron en una ceremonia íntima y desde entonces han formado una hermosa familia juntos. La pareja ha dado la bienvenida a dos hijas, Sarah y Esther, quienes han llenado sus vidas de alegría y amor.

A través de sus redes sociales, Kaká y Carolina comparten momentos especiales de su vida familiar, mostrando su amor y dedicación el uno al otro y a sus hijas.

