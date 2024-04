"No hay distanciamiento, todo muy bien": Ana Paula Consorte descarta rivalidad con 'Doña Peta'

Ana Paula Consorte, pareja de Paolo Guerrero, desacreditó los rumores de un enfrentamiento con Petronila González, mejor conocida como 'Doña Peta'. La modelo brasileña fue abordada por las cámaras de Amor y Fuego y descartó que haya un distanciamiento con la madre del futbolista.

"No, no hay distanciamiento, todo está bien ¿Distanciamiento por qué razón? No existe tal cosa. Estoy viviendo en casa de 'Doña Peta' ¿Cómo podría haber algún distanciamiento?", aseguró.

Consorte también negó estar incómoda por la presencia de la madre de Paolo Guerrero en la fiesta de cumpleños de su hijo, Paolo André, incluso aclaró que compartirán más momentos en familia.

"Por supuesto, ella es la abuela. Claro que me verán en fotos con ella", añadió la modelo brasileña para las cámaras de Rodrigo González y Gigi Mitre.

Ana Paula consorte "contenta" en Trujillo

Hace unos días, Ana Paula rompió su silencio al asistir al último encuentro entre Perú y Nicaragua para respaldar a su pareja, Paolo Guerrero, junto a 'Doña Peta'. Durante la ocasión, aprovechó para aclarar que se encuentra a gustoen Trujillo, lugar al que acude desde que el futbolista firmó para César Vallejo.

La modelo fue abordada por las cámaras de Teledeportes, horas antes de la concentración previa al partido en el estadio Alejandro Villanueva. Contó que, pese a las especulaciones, no tenía problemas con vivir en Trujillo, a pesar de que Guerrero había denunciado ser víctima de amenazas de extorsión.

"Las personas hablan mucho; pero no saben de las cosas. No tengo ningún problema fuera de la situación de 'Doña Peta' por las amenazas. Estoy contenta allá [en Trujillo], las personas son muy amables”, expresó.

'Doña Peta' descarta rivalidad con Ana Paula Consorte

'Doña Peta' también decidió hablar sobre los rumores que rodean su supuesta mala relación con Ana Paula Consorte.

Cuando se le preguntó acerca de su vínculo con la brasileña, la madre de Paolo Guerrero dejó claro que no guarda ningún resentimiento hacia ella

"Yo estoy con quien mi hijo elige, yo no puedo decidir su pareja", declaró en el programa América Hoy. "Si mi hijo ama a su esposa, también debo aceptarla. Tengo nietos, ¿cómo podría estar distanciada? No lo estoy, simplemente soy así".

Doña Peta agregó que los comentarios que circulan sobre el rumor del distanciamiento no la afectan ni a ella ni a la pareja de su hijo.

"No me molesto en absoluto, sé quién soy y ella [Ana Paula Consorte] me conoce, él [Paolo Guerrero] sabe cómo soy, así que no hay ningún problema", sentenció.

