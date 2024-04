"Le deseo lo mejor, ella se lo merece": Nicola Porcella felicitó a Angie Arizaga por su embarazo

Nicola Porcella vino de visita a Perú después de una larga temporada en México. Tras llegar, salió a divertirse con sus amigos Austin Palao, Agustín Fernández y Pablo Heredia en una discoteca del sur.

"La verdad vine a ver a mis amigos, vine a salir, no les voy a mentir, quería ver a mi gente, desde que salí de La casa (de los famosos) no venía a Perú, extrañó muchísimo, es mi país", dijo el modelo. Sin embargo, no se salvó de la preguntas relacionadas a su expareja Angie Arizaga quien se encuentra esperando a su primer bebé fruto de su relación con Jota Benz.

Dejando atrás las rencillas del pasado, Nicola Porcella le felicitó en esta nueva etapa de su vida ya que, según el exchico reality, Arizaga siempre soñó con ser mamá:

"Yo le deseo lo mejor a ella, que le vaya bien, sé que está embarazada, esperando un hijo, sé que es algo que ella buscó hace mucho tiempo con su pareja, y le deseo lo mejor de verdad, se lo merece. Es una gran mujer, se merece lo mejor del mundo ella y su pareja", sostuvo a Amor y fuego.

Angie Arizaga se convertirá en madre por primera vez.Fuente: Instagram: @angiearizaga

¿Qué opina Nicola Porcella de Angie Arizaga?

La relación más tormentosa que se volvió famosa en la televisión nacional fue la de Nicola Porcella y Angie Arizaga cuyo amor nació cuando formaron parte de Esto es guerra. Como se recuerda, el exchico reality fue acusado de maltrato físico contra la modelo hace cuatro años, sin embargo, por medio de un comunicado, ella desmintió lo sucedido.

"Yo acepto que cometí errores. Ella es una chica super buena, super noble, super trabajadora y se merece lo mejor del mundo. Pero conmigo no era. Ella sacaba lo peor de mí y yo lo de ella, era una relación tóxica. Nos equivocamos en la forma de tratarnos, se perdió el respeto, se perdió el amor. Seguíamos por el boom que éramos, eso vendía en televisión y forzamos algo que ya no era. Ella no me amaba, pero yo por mi capricho forcé a que ella siguiera conmigo porque se sentía comprometida con mis problemas", dijo en entrevista con Yordi Rosado al recordar su relación pasada.

Asimismo, Nicola Porcella confesó que está feliz de que Angie Arizaga esté en una relación saludable con Jota Benz. "Ahora está feliz, ahora sí está con una persona que la hace feliz, me alegro por ella. Cuando me pregunten por ella, siempre diré que es una excelente mujer, hija, hermana, pareja, pero no iba conmigo. Siempre le desearé lo mejor", apuntó.

