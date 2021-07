Kalimba se sincera sobre su vida como artista: “Si pudiera quitar algo de mi vida para siempre, sería la fama”

Kalimba: “Si yo pudiera quitar algo de mi vida para siempre, sería la fama” | Fuente: Kalimba Facebook

Kalimba, el conocido cantante mexicano y exintegrante de la banda de pop OV7 hizo una inesperada revelación en una entrevista para un medio mexicano en la que aseguró que a pesar de su amplia carrera como artista, aún no se acostumbra a la fama.

El cantante comentó en el programa “Mimí Contigo” que sus inicios en el medio artístico se remontan a sus tres años, con su participación en el programa “Chiquilladas” y que hoy en día lleva siendo famoso 35 años pero que prefiere los espacios de soledad.

“Si yo pudiera quitar algo de mi vida para siempre, sería la fama, lo que hasta el día de hoy no me acostumbro es a ser famoso, llevo 35 de mis 38 años de mi vida siendo famoso y no me acostumbro, no me gusta, si pudiera quitarla la quitaba”, señaló Kalimba.

El intérprete de “No me quiero enamorar” se reafirmó en su gusto por vivir alejado de las multitudes y que valora mucho sus espacios y momentos en solitario. “Amo estar en mi casa y no en ningún otro lugar, me fascina la soledad”, dijo.

En la entrevista con el programa “Mimí Contigo” , Kalimba también se refició a los rumores de enemistad y celos con integrantes de su exagrupación OV7 que habrían tenido planes de producir una serie de la recordada banda sin el conocimiento del artista.

Regreso de OV7

En junio, Kalimba se pronunció sobre el anuncio de que algunos de sus compañeros de OV7 estarían trabajando en una serie basada en historia del grupo musical. En una entrevista, el cantante de 38 años comentó que sus compañeros no le había avisando sobre aquella producción en la que, por cierto, Óscar Schwebel está encargado del guion.

“Que Dios los bendiga, será una gran serie, ya ahí me mandan mis regalías”, pidió Kalimba. “Mi punto de vista es que me deberían de avisar a mí, porque al parecer a ti ya te avisaron y a mí no, entonces no sabía que se iba a hacer la serie”.

