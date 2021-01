Mauri Stern lanzó duras críticas a los imitadores de Kalimba y Fito Páez en "Yo Soy". | Fuente: Difusión

No deja títere sin cabeza. Mauri Stern, el nuevo miembro del jurado de “Yo Soy: Grandes batallas”, volvió a pronunciar sus ácidas críticas en el programa de imitación, esta vez arremetió contra la performance de los imitadores de Kalimba y Fito Páez.

Al imitador de Kalimba, el cantante de Magneto le dijo que no se parecía nada al exintegrante de OV7. “Tengo una lista donde metí a Yuri y que te voy a poner ahí. Eres un buen cantante, pero no eres un buen imitador”, sentenció Stern.

Asimismo, el artista mexicano precisó a los participantes que están en un reality de imitación. “No tienes a Kalimba, no lo veo en ti. Pero, como esto no es ‘Yo canto’, sino ‘Yo Soy’, no creo que logres la imitación. Lo siento mucho”, indicó.

Cuando le llegó el turno al imitador de Fito Páez, Stern no bajó las revoluciones. “A mí me emociona mucho cuando llega el rock en español”, dijo. “Para ser un Fito Páez tienes que dar pasos agigantados. Tienes que ser más irreverente, rockstar y ponerle más garras. Saca el rock and roll”, aconsejó.

STERN EN DEFENSA DE SU ESTILO

El pasado 13 de enero, en conversación con RPP Noticias, Mauri Stern defendió su estilo directo al lanzar sus críticas y aseguró que es algo que los televidentes agradecen.

"El público agradece el ser directo, porque la gente se ha vuelto así. La gente se ha vuelto cada vez más experta en lo que le gusta o no y eso se agradece", dijo.

Además, apuntó es parte de su esencia exigir a quienes estén bajo su guía. "Es parte de mí ser exigente conmigo mismo y con el equipo", detalló el exintegrante de Magneto.

Por otro lado, Stern aclaró que a él lo convocaron a una edición de "grandes batallas". Por esa razón, él esperaba excelencia y, en ese caso, poder ayudar "a alguien de medio para arriba y casi de tres cuartos para arriba".